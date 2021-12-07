В России за лето заметно сократилось число аптек. Около 2000 торговых точек прекратили работу из-за снижения спроса на лекарства на фоне ограничительных мер из-за коронавируса, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group.

Больше всего аптек, переставших работать в течение лета (44%) — одиночные аптеки, их численность на сентябрь составила 9521 заведение. 15% закрывшихся аптек относятся к малым локальным сетям (от трех до десяти точек в сети), 27% — к региональным (более 15 точек как минимум в пяти населенных пунктах), 12% — к федеральным. Рост количества аптечных пунктов на 6% показали межрегиональные сети, у которых открыто не менее 40 точек более чем в пяти регионах.

Больше половины аптечного рынка России по состоянию на сентябрь, по оценке DSM Group, приходится на федеральные (29% от количества точек) и региональные сети (23%). Далее следуют одиночные аптеки (15%), малые локальные аптеки (14%), межрегиональные (13%) и локальные сети (6%).

При закрытии физических аптек в России за лето выросло количество юридических лиц, получивших разрешение на онлайн-торговлю лекарствами, отметили аналитики. В сентябре их количество увеличилось до 390: это на 42% больше, чем на начало года, и на 338% — по сравнению с июнем.

Аналитики связали закрытие аптек со снижением спроса на лекарства из-за введенных защитных мер, с выходом на рынок интернет-аптек, с отменой единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и маркировкой препаратов. Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк объяснил, что из-за использования масок, соблюдения социальной дистанции перехода на удаленную работу россияне почти не болели ОРВИ и не страдали от обострений хронических заболеваний.