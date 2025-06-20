ПОЛИТИКА
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Путин: мы на пороге мировой войны
Президент России выразил тревогу по поводу расширения конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке и раскритиковал НАТО
Путин: мы на пороге мировой войны
/ Reuters
20 июня 2025 г.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал ситуацию в мире крайне напряженной. Он выразил обеспокоенность возможностью третьей мировой войны на фоне нарастающих конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке.

«Конечно, очень много конфликтного потенциала, он растет. У нас под носом, нас это касается напрямую», — сказал Путин.

Он вновь обвинил НАТО в расширении «вопреки здравому смыслу» и заявил, что альянс продолжает «неоколониальную линию», игнорируя законные интересы безопасности России.

Отдельно Путин прокомментировал сообщения о якобы готовящейся попытке устранения верховного лидера Ирана Али Хаменеи. «Надеюсь, все это — только риторика. Реализация подобных угроз привела бы к катастрофическим последствиям», — подчеркнул он.

Также российский президент заявил, что Дональд Трамп, по его словам, пообещал поддержать российскую инициативу о гарантиях безопасности для персонала на иранской АЭС в Бушере. Деталей этих договоренностей Путин не привел.

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