Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) назвал ситуацию в мире крайне напряженной. Он выразил обеспокоенность возможностью третьей мировой войны на фоне нарастающих конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке.

«Конечно, очень много конфликтного потенциала, он растет. У нас под носом, нас это касается напрямую», — сказал Путин.

Он вновь обвинил НАТО в расширении «вопреки здравому смыслу» и заявил, что альянс продолжает «неоколониальную линию», игнорируя законные интересы безопасности России.

Отдельно Путин прокомментировал сообщения о якобы готовящейся попытке устранения верховного лидера Ирана Али Хаменеи. «Надеюсь, все это — только риторика. Реализация подобных угроз привела бы к катастрофическим последствиям», — подчеркнул он.

Также российский президент заявил, что Дональд Трамп, по его словам, пообещал поддержать российскую инициативу о гарантиях безопасности для персонала на иранской АЭС в Бушере. Деталей этих договоренностей Путин не привел.