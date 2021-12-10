Хотя Турция выбрала двигатель американского производства General Electric F110 для своего перспективного истребителя TF-X, однако, по словам турецкого высокопоставленного должностного лица в сфере закупок продукции военного назначения, страна намерена сотрудничать с РФ в локализации производства авиакомпонентов. Об этом пишет американский специализированный сайт Defense News.

Издание напоминает, что глава турецкого Управления оборонной промышленности (SSB) Исмаил Демир 4 декабря 2021 года заявил: в программе турецкого перспективного истребителя TF-X первоначально будет использоваться двухконтурный турбореактивный двигатель (ТРДД) с форсажной камерой F110, производимый дочерней компанией GE Aviation корпорации General Electric.

По словам Демира, следующий этап программы TF-X будет включать создание различных модификаций базовой версии, конструкторскую разработку, доработку по результатам испытаний и запуск производства предприятиями национальной оборонной промышленности.

«Мы проведем с Россией переговоры на предмет тех компонентов [истребителя 5-го поколения TF-X], которые мы намерены производить своими силами», — добавил он. — С закупкой двигателя [F110] у нас нет никаких проблем».

Источник в турецкой авиапромышленной госкорпорации (TUSAŞ), с которым разговаривали журналисты Defense News на условиях анонимности, заявил, что «Россия располагает необходимыми технологиями в авиационной акустике и аэротермодинамике, а также производственной инфраструктурой для создания истребителя». «Россия обладает технологией создания ТРДД 5-го поколения. Сотрудничество намечается по линии бортового радиоэлектронного оборудования, силовой установки, бортового радиолокационного комплекса, бортовых средств освещения обстановки, катапультного кресла и систем передачи данных», — указал собеседник издания.

SSB недавно направило турецким компаниям запрос на разработку отечественного двигателя для перспективного истребителя TF-X, который, по словам Демира, имеет целью выработку долгосрочной программы создания в Турции собственных технологий реактивных двигателей для истребителей: «Это новый шаг в нашей деятельности по созданию отечественных двигателей», — подчеркивал чиновник.

В июле 2019 года США исключили Турцию из многонациональной программы единого многоцелевого истребителя F-35 в ответ на решение Анкары приобрести и развернуть систему противоракетной обороны С-400 российского производства. С тех пор Турция ускорила темп реализации программы TF-X. В общей сложности в ней занято шесть тысяч инженерно-технических работников. В TUSAŞ также заявляли, что намерены построить вторую по качеству в Европе аэродинамическую трубу для TF-X.

Турция намерена провести церемонию выкатки первого образца истребителя TF-X к столетию создания Турецкой Республики в 2023 году и выполнить первый полет в 2025 или 2026 годах.