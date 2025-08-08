Мирные намерения

Встреча лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Белом доме может стать исторической. Президент США Дональд Трамп объявил: стороны официально подпишут «мирное соглашение», а также анонсировал заключение двусторонних договоров в экономической области.

Текст мирного договора между Баку и Ереваном был согласован еще полгода назад. Однако его содержание так и не было представлено общественности. Известно только, что он состоит из 17 параграфов. В нем имеются два принципиальных для Азербайджана пункта: упразднение Минской группы ОБСЕ и изменение Конституции Армении.

Поскольку эти условия пока не выполнены, сообщать о финальном подписании мирного договора преждевременно, говорит TRT на русском политолог Ильгар Велизаде. В нынешних условиях, по его словам, более уместно обсуждать заключение рамочного соглашения или принятие совместной декларации, подтверждающей готовность стран двигаться к мирному договору.

Возможно, также состоится другая важная дипломатическая процедура — парафирование текста соглашения. Хотя это не равнозначно окончательному подписанию, оно подтверждает завершение этапа согласования документа.

«Как правило, эта процедура является прерогативой глав внешнеполитических ведомств или руководителей экспертных групп, а не лидеров государств. Подписание министрами уже согласованного текста откроет путь к окончательному принятию документа, который станет завершающим этапом многолетнего конфликта между двумя странами», — поясняет собеседник агентства.

В повестке переговоров — и двусторонние вопросы, включая реализацию Зангезурского транспортного коридора. Ранее Ереван предлагал называть его «Перекрестком мира», но спор, похоже, близок к завершению. СМИ сообщают, что Армения может предоставить США эксклюзивные права на развитие маршрута, который получил название TRIPP — «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания».

Для Азербайджана этот маршрут имеет стратегическое значение — он должен обеспечить надежную связь между западными регионами страны и Нахчываном. По этому вопросу достигнуто взаимопонимание с США, и, вероятно, с армянской стороны также есть согласие, поскольку Ереван заинтересован в полном разблокировании коммуникаций. Реализация проекта может стать важным шагом к этому.