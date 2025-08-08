Мирные намерения
Встреча лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Белом доме может стать исторической. Президент США Дональд Трамп объявил: стороны официально подпишут «мирное соглашение», а также анонсировал заключение двусторонних договоров в экономической области.
Текст мирного договора между Баку и Ереваном был согласован еще полгода назад. Однако его содержание так и не было представлено общественности. Известно только, что он состоит из 17 параграфов. В нем имеются два принципиальных для Азербайджана пункта: упразднение Минской группы ОБСЕ и изменение Конституции Армении.
Поскольку эти условия пока не выполнены, сообщать о финальном подписании мирного договора преждевременно, говорит TRT на русском политолог Ильгар Велизаде. В нынешних условиях, по его словам, более уместно обсуждать заключение рамочного соглашения или принятие совместной декларации, подтверждающей готовность стран двигаться к мирному договору.
Возможно, также состоится другая важная дипломатическая процедура — парафирование текста соглашения. Хотя это не равнозначно окончательному подписанию, оно подтверждает завершение этапа согласования документа.
«Как правило, эта процедура является прерогативой глав внешнеполитических ведомств или руководителей экспертных групп, а не лидеров государств. Подписание министрами уже согласованного текста откроет путь к окончательному принятию документа, который станет завершающим этапом многолетнего конфликта между двумя странами», — поясняет собеседник агентства.
В повестке переговоров — и двусторонние вопросы, включая реализацию Зангезурского транспортного коридора. Ранее Ереван предлагал называть его «Перекрестком мира», но спор, похоже, близок к завершению. СМИ сообщают, что Армения может предоставить США эксклюзивные права на развитие маршрута, который получил название TRIPP — «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания».
Для Азербайджана этот маршрут имеет стратегическое значение — он должен обеспечить надежную связь между западными регионами страны и Нахчываном. По этому вопросу достигнуто взаимопонимание с США, и, вероятно, с армянской стороны также есть согласие, поскольку Ереван заинтересован в полном разблокировании коммуникаций. Реализация проекта может стать важным шагом к этому.
Неизбежные преобразования
Особое значение, по словам Велизаде, имеет участие Дональда Трампа именно в качестве действующего президента: «В истории США были лидеры, чье слово и политический вес не оказывали серьезного влияния на мировые процессы. С Трампом ситуация иная — он формирует реальные тренды мировой политики. Его личное участие и патронаж встречи свидетельствуют о готовности США играть активную в изменении системы региональных отношений».
Эта новая динамика воспринимается неоднозначно в соседних странах — в Иране, в России, — но факт остается фактом: после встречи регион уже не будет прежним. Планируемые к подписанию соглашения подтверждают это. Кроме того, сами государства региона изменились: внутренние политические процессы сегодня совсем другие, чем несколько лет назад, и это обстоятельство приходится учитывать всем участникам.
«В результате формируется новая система отношений, очертания которой станут понятны в ближайшие годы, — подчеркивает Велизаде. — Трансформация, начавшаяся после 44-дневной войны, продолжится, а новые реалии, какими бы они ни оказались, будут конструктивными и жизнеутверждающими. Именно они определят развитие процессов на Южном Кавказе на долгую перспективу».
Одно важное изменение прослеживается уже сегодня: Россию полностью выдавили из урегулирования армяно-азербайджанского конфликта и выдавливают из региона. При этом Армения продолжает пытаться сидеть на всех стульях, заигрывая и с Западом, и с Россией, но, насколько долго это будет получаться, сказать сложно. Некоторым удается балансировать годами.
После 44-дневной войны у России были реальные шансы закрепить влияние на Южном Кавказе, напоминает Велизаде. Трехстороннее заявление возложило на нее роль гаранта безопасности перевозок по Зангезурскому коридору силами пограничных войск ФСБ. Однако за два года переговоров с Арменией договоренности так и не достигли.
«Сегодня ситуация изменилась: тянуть процесс нельзя. США с нынешним президентом выглядят более договороспособным и влиятельным игроком», — подчеркивает он.
Показательно, что и Россия признает этот авторитет, взаимодействуя с Вашингтоном по Украине, резюмирует эксперт: «Это косвенно подтверждает: Москва осознает и принимает роль США как ключевого игрока в мировой политике».