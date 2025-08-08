Китайская сторона считает оправданным импорт российской нефти и отвергла угрозы США о введении новых пошлин. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел КНР, сообщает агентство Bloomberg.

В Пекине подчеркнули, что Китай имеет «законное право на нормальное экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество со всеми странами мира, включая Россию».

«Мы продолжим принимать разумные меры по энергетической безопасности в соответствии с нашими национальными интересами», — заявили в китайском МИД.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп предупредил о возможных мерах против Китая за закупку российской нефти. Министр финансов США Скотт Бессент 7 августа заявил, что пошлины «могут быть введены в какой-то момент».