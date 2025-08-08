Китайская сторона считает оправданным импорт российской нефти и отвергла угрозы США о введении новых пошлин. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел КНР, сообщает агентство Bloomberg.
В Пекине подчеркнули, что Китай имеет «законное право на нормальное экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество со всеми странами мира, включая Россию».
«Мы продолжим принимать разумные меры по энергетической безопасности в соответствии с нашими национальными интересами», — заявили в китайском МИД.
Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп предупредил о возможных мерах против Китая за закупку российской нефти. Министр финансов США Скотт Бессент 7 августа заявил, что пошлины «могут быть введены в какой-то момент».
По данным китайской таможни, в июле импорт из России вырос до $10,06 млрд — это максимальный показатель с марта. Однако в целом за год объем закупок упал на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
6 августа Трамп подписал указ о введении 25-процентного тарифа на импорт из Индии. Это решение стало ответом на продолжающиеся закупки индийской стороной российских энергоносителей. Пошлины вступят в силу через 21 день.
Ранее Бессент предупредил китайских чиновников, что дальнейшие закупки российской нефти, находящейся под санкциями, повлекут за собой жесткие экономические меры.
Сам Трамп ранее заявлял, что снижение мировых цен на энергоносители может оказать давление на президента РФ Владимира Путина и заставить его прекратить войну в Украине.