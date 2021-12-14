Американские военные захотели больше танков M1A2 Abrams. Пентагон опубликовал контракт на разработку, проектирование и производство танков «Абрамс». Об этом сообщает Defence Blog.

Контракт стоимостью более $93 млн получила компания General Dynamics Land Systems. В публикации отмечают, что сейчас в США танки «Абрамс» модернизируют до уровня M1A2 SEP V3 (M1A2C). Также в разработке находится пакет модернизации машины до уровня M1A2 SEP V4.

В 2020 году в США находилось 2389 основных боевых танков. В это число входит 1605 «Абрамсов» M1A2 SEP V2 и более 34 машин уровня M1A2 SEP V3. Первые снимки модернизированного танка появились в 2019 году. Машина получила дополнительное бронирование, динамическую защиту, новые снаряды и комплекс активной защиты Trophy.

По мнению экспертов, новые версии танка призваны, скорее, загрузить работой основного американского производителя тяжёлой бронетехники — компанию General Dynamics Land Systems, поскольку отличия усовершенствованной версии от M1A2 SEP V2 незначительны. В частности, M1A2 SEP V3 получила новую радиостанцию для работы в единой тактической радиосети; систему радиоэлектронной борьбы AN/VLQ-12, которая блокирует линии радиоуправления взрывных устройств; модернизированную систему управления огнём; новый наполнитель пакета сменного бронирования башни, повышающий защищённость от кинетических и кумулятивных боеприпасов; дистанционно управляемый командиром модуль с 12,7-миллиметровым пулемётом и круглосуточной системой наблюдения и прицеливания; систему мониторинга агрегатов и узлов танка и улучшенную электронику; аппаратуру для ведения огня выстрелами с программируемым взрывателем, что позволяет проводить подрыв снаряда в заданной точке.