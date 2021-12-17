Правительство пришедшего к власти в Афганистане движения «Талибан» перечислило на счет афганского посольства в Душанбе около $800 тыс. Эти деньги предназначались для строительства школы для детей афганских беженцев в городе Вахдате и были переведены дипломатическому представительству ошибочно, рассказал «Авесте» источник в посольстве.

Решение о строительстве школы для детей беженцев в Таджикистане было принято бывшим президентом Афганистана Ашрафом Гани во время его визита в Душанбе в марте 2021 года. По возвращении в Кабул Гани поручил министерству финансов выделить на эти цели около $800 тыс. Эту сумму Минфин должен был перечислить на счет посольства Афганистана в Душанбе. По какой-то причине до августа, когда талибы пришли к власти, а Гани бежал из страны, это сделано не было, указывает портал «Фергана».

Вероятно, деньги оставались на счетах министерства финансов в Кабуле с указанием адресата для перечисления, и новые власти по ошибке перевели средства. В конце ноября МИД талибского правительства отправил письмо в посольство Афганистана в Душанбе с требованием возврата денег.

Однако в диппредставительстве ответили, что не могут вернуть деньги талибам, поскольку новая власть официально «не признана ни одним государством в мире». Кроме того, переведенная сумма уже потрачена на нужды посольства, сказал источник.

Ранее посол Афганистана в Таджикистане Мохаммад Зохир Агбар заявил, что все 67 афганских посольств в мире не признают режима «Талибана».

17 декабря директор второго департамента Азии МИД, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Россия добивается, чтобы западные страны восстановили подключение афганских банков к международной системе платежей SWIFT, поскольку это препятствует помощи населению. «Сейчас надо спасать афганский народ, не дожидаясь, пока начнут умирать дети и взрослые. В Кабуле выпал первый снег, а зимы в последние десятилетия бывают там очень суровые. А топить нечем, есть нечего», — пояснил он. Кроме того, отключение от SWIFT доставляет трудности и самим США, убежден Кабулов: исполнительная власть не может напрямую помогать афганскому народу. По этой причине Москва считает важным бороться за то, чтобы облегчить возможности оказания помощи афганцам.