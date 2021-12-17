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Христианские патриархи Иерусалима бьют тревогу из-за израильских радикалов
Главы христианских церквей Иерусалима предупредили верующих о нарастающей угрозе со стороны радикальных израильских группировок, стремящихся изгнать христиан
Христианские патриархи Иерусалима бьют тревогу из-за израильских радикалов
Христианские патриархи Иерусалима бьют тревогу из-за израильских радикалов / Others
17 декабря 2021 г.

Главы христианских церквей Иерусалима предупредили верующих о нарастающей угрозе со стороны радикальных израильских группировок, стремящихся изгнать христиан, пишет Greek reporter.

В обнародованном на этой неделе совместном заявлении священнослужители указывают на угрозу, с которой сталкиваются христиане. Еврейские радикалы идут к своей цели, не гнушаясь никакими методами, которые включают в себя запугивание, физическое насилие против служителей духовенства и простых христиан, их оскорбление, нападения на церкви, осквернение святынь. Их цель — изгнать христианскую общину не только из Иерусалима, но и со всей Святой земли, уничтожив все следы христианской цивилизации.

Подписи под обращением, в частности, поставили предстоятель Иерусалимской православной церкви патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III, армянский патриарх Иерусалима Нурхан Манукян, апостольский администратор латинского Иерусалимского патриархата архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла и другие. Авторы обращения отметили, что местные власти и правоохранители не принимают должных мер, чтобы обуздать радикальные группировки.

Кроме того, радикалы продолжают скупать стратегически важную недвижимость в христианском квартале путем тайных махинаций и запугивания, чтобы выселить жителей-христиан из их домов. «Это приводит к значительному сокращению численности христианского населения и дальнейшему нарушению исторических паломнических маршрутов между Вифлеемом и Иерусалимом», — говорится в заявлении.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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