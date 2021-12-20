Заместитель начальника зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) Юрий Муравкин назвал турецкие ударные беспилотники Bayraktar «лакомой» целью для российских ракетных комплексов «Панцирь» в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

По словам Муравкина, беспилотник якобы является для «Панцирей» самой «удобной мишенью». «Никакой сложности, если даже расчет подготовлен на оценку «удовлетворительно», я вас уверяю, не представляет. Это очень легкая, очень лакомая для «Панциря» мишень», — отметил он.

Ранее начальник управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов Генштаба ВС России Александр Новиков рассказывал, что за время военного конфликта в Сирии и Ливии комплексы «Панцирь-С1» якобы уничтожили более 40 дронов Anka и Bayraktar. По его словам, российская система ПВО полностью контролирует полеты турецких беспилотников.

Несмотря на заявления российских военных, ранее неоднократно сообщалось и документально подтверждалось уничтожение турецкими беспилотниками не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1». Причем, если в более длительном ближневосточном конфликте были подбиты восемь ЗРПК российского производства, то в Африке пострадали уже 15 боевых машин.

Об уничтожении 8 ЗРПК «Панцирь-С1», стоящих на вооружении режима Асада, официально заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Кроме того, в Сирии, несмотря на отрицания Минобороны РФ и режима Асада, большое количество средств ПВО — «Бук-М2Э» и «Панцирь-С1» — было уничтожено в ходе налетов израильской авиации.

Концепция применения любого вооружения и военной техники строится исходя из конкретной ситуации на местах. В феврале 2020 года впервые в военной истории за турецкими БЛА была закреплена роль средства прямого авиационного сопровождения операции в Сирии в таком масштабе и с такой эффективностью, которые позволили заменить боевые самолеты и самолеты-разведчики. Ключом к успеху при оказании авиационной поддержки было использование небольших высокоточных боеприпасов и тесная связь между беспилотниками и артиллерийскими расчетами, действовавшими с большой дальности.

В фазе наивысшей активности в небе над Идлибом могло находиться одновременно до 20 турецких ударных и разведывательных дронов, действовавших тактическими «волчьими стаями». Первичное обнаружение колонн и мест дислокации противника обеспечивалось БЛА Anka, которые либо передавали координаты целей турецким артиллерийским расчетам, либо наводили на них БЛА TB2. Те, в свою очередь, также действовали как разведчики, которые обнаруживали и подсвечивали цели, либо непосредственно наносили по ним удары. Это привело к беспрецедентным потерям бронетехники сирийских вооруженных сил и вынудило сирийских военнослужащих прятаться по укрытиям.