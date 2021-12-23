Блогер Саша Герасев устроил на канале «Турция Сейчас» необычный челлендж в честь 100-летия русско-турецкого Договора о дружбе и братстве. Его участникам пришлось прыгать по батутам, обливаться маслом, защищаться от ядовитого паука — и всё это не отрывая руку от главного приза, связанного с Турцией.

На платформе YouTube ролик набрал уже больше 357 тысяч просмотров, в социальных сетях разошелся анонс этого видео.

Напомним, что 16 марта 1921 года был подписан Договор о дружбе и братстве между Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой (РСФСР) и Турецкой Республикой. Россия стала первой страной, поддержавшей правительство Мустафы Кемаля Ататюрка и Россия и первым государством, признавшим независимость Республики.

Договор был подписан в Москве в торжественной обстановке. От лица своих правительств документ подписали: с российской стороны — Народный комиссар по иностранным делам и член Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) Чичерин, член ВЦИК Джилал-Эддин Коркмасов, с турецкой — представители правительства Великого Национального Собрания Турции (ВНСТ) Юсуф Кемаль бей и д-р Рыза Нур бей, а также чрезвычайный и полномочный посол правительства ВНСТ в Москве Али Фуад паша. Договор был ратифицирован чрезвычайной сессией ВЦИК РСФСР 20 марта, ВНСТ — 22 июля 1921 г.