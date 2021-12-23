Власти России продолжают удерживать под стражей турецких блогеров Назгуль Кенжетай и Эмин Карачак, задержанных в Республике Хакасия. По закону они должны быть депортированы спустя 10 дней после задержания, однако силовики намеренно затягивают процесс. Назгул Кенжетай и оператор Эмин Карачак находились в Хакасии не как журналисты турецкого издания GZT, а как туристы и блогеры.

Кенжетай и Карачак, которые снимали видео о жизни коренных малочисленных народов, были задержаны 16 декабря сотрудниками отдела по противодействию экстремизму: вещи блогеров были конфискованы, все снятые ими материалы уничтожены, а их обоих содержат в пункте временного содержания.

17 декабря Абаканский городской суд признал Кенжетай и ее коллегу виновными в повторном нарушении иностранным гражданином правил въезда в Россию. По версии МВД, которую поддержал суд, блогеры снимали видео для СМИ, однако работали без аккредитации. Блогеров оштрафовали на 5 тысяч рублей. Соответствующая статья предполагает высылку в течение 10 дней, но, как отмечает сама Назгюль Кенжетай, власти специально затягивают процесс, чтобы продлить срок их содержания под стражей. В «пункте временного содержания», где удерживаются турецкие журналисты, нарушаются права человека. По словам Кенжетая и Карачака, камеры не отапливаются, надзиратели открыли вентиляцию, чтобы они заболели, нет горячей воды, они могут выходить на воздух дважды в день, а их телефоны постоянно контролируются. В камерах ведется круглосуточное видеонаблюдение, что также нарушает права задержанных.

Между тем в российских СМИ и сетке телеграм-каналов, близких к Федеральному агентству новостей ресторатора и куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, публикуются материалы с необоснованными утверждениями о том, что Кенжетай и Карачак якобы «ведут антироссийскую пропаганду, занимаются шпионажем, пытаются показать, что тюркские народы живут в тяжелых условиях под российским руководством, и распространяют ислам». Однако тюрки в Хакасии, зная о тяжелом положении турецких журналистов, привозят еду и воду Кенжетаю и Карачаку.

Назгуль Кенжетай – гражданка Казахстана, проживающая в Турции, где она окончила факультет журналистики Турецкого университета. На родине девушка удостоилась чести попасть в Национальный проект «100 новых лиц Казахстана» за серию фоторепортажей из горячих точек Ближнего Востока. СМИ называют Кенжетай военным корреспондентом, поскольку она совершила несколько поездок на границу Турции и Сирии, где жили беженцы, сотрудничая с ООН и ЮНИСЕФ, но сама она заявляет о себе как свободном видеоблогере. Кенжетай пояснила «Сибирь.Реалии», что не работала военным корреспондентом, а посетила лагеря беженцев в качестве стажера.

До того, как попасть в Хакасию, она с коллегой отсняла ряд сюжетов о жизни тюркских народов в Якутии, Бурятии, на Алтае, также побывала у тофаларов в Иркутской области. Кенжетай и Карачак также задерживались в Якутии и на Алтае, однако их освобождали после выплаты штрафов. Эмин Карачак отметил, что в других регионах РФ они не сталкивались с трудностями, однако после того как въехали в тюркскую республику, постоянно подвергались давлению со стороны правоохранительных органов России.

22 декабря стало известно о том, что руководитель Союза татарской молодежи «Азатлык» Наиль Набиуллин обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой защитить права задержанных блогеров. «Полагаем, что данное решение [задержание блогеров] является резонансным, имеет общественную значимость не только для Кенжетай Назгуль и Карачак Эмина, но и для всех граждан Российской Федерации, а также иностранных граждан, влияет на «имидж» Российской Федерации для мировой общественности. Кенжетай Назгуль и Караджаку Эмину не была оказана юридическая помощь, они были ограничены в защите своих прав», — написал в обращении Набиуллин, с которым ознакомились журналисты «Idel.Реалии».

«Просим в рамках осуществления прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина дать указание нижестоящим органам прокуратуры изучить дела об административном правонарушении в отношении Кенжетай Назгуль и Караджака Эмина, находящиеся в производстве Абаканского городского суда Республики Хакасия (№ 5-3961/2021, № 5-3960/2021), и при подтверждении фактов нарушения прав Кенжетай Назгуль и Караджака Эмина принести протесты на постановления Абаканского городского суда Республики Хакасия по делу об административном правонарушении от 17.12.2021 в отношении Кенжетай Назгуль и Караджака Эмина», — заключил активист.