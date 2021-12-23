Бывший игрок сборной России по регби и капитан красноярского клуба «Красный Яр» Олег Азаренко участвовал в пытках заключенных в СИЗО-1 Красноярска. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на бывших заключенных, чьи имена не называются.

По данным авторов материала, бывший регбист после ареста за хранение и распространение наркотических веществ попал в следственный изолятор, где избивал и морально унижал заключенных, чтобы они давали нужные показания. Информацию подтвердили несколько человек, которые находились с Азаренко в одной камере и видели его методы «работы».

Красноярец Олег Азаренко пристрастился к наркотикам после того, как завершил спортивную карьеру из-за травмы, сообщал в 2014 году «Коммерсант». Был арестован и осужден на 9,5 лет. Из большого спорта он ушел в 2013 году, до этого играл в «Красном Яре» с 1995 года, играл за Россию в сборной страны.

Как сообщает «Осторожно, новости», еще в СИЗО-1 экс-регбист стал сотрудничать с ФСИН, став одним из активистов «капо», отвечая за давление на заключенных. Информацию проекту подтвердили несколько источников, которые находились с Азаренко в одной камере. Сообщается также, что регбист ходил по камере без нижнего белья, сексуально унижал попавших к нему и жестоко их избивал.

В этом же красноярском СИЗО ожидал окончания следствия и националист Максим Марцинкевич, известный как Тесак. «В Красноярске меня сломали на 100%, — писал Тесак в письме (почерк совпадает). — Я рассказывал вообще все. В том числе, про армян, дачу и проститутку, которую потом того. Привезли Ромео, с ним уже была очная ставка. Еще я взял на себя участие в «Казни таджика и дага»». Адвокаты Тесака сообщали, что их не пускают к подзащитному.

По данным Gulagu.net, ФСИН часто привлекает бывших спортсменов в качестве активистов для пыток других заключенных. «Они <заключенные-«капо»> по СИЗО ходят как по дому, — писал ранее проект Gulagu.net. — Сидят там с 2013-2015 года. К ним свозят со всей России. По Тесаку работали два спортсмена Степа и Влас».

Марцинкевич был обнаружен мертвым в камере следственного изолятора в Челябинске — его этапировали из красноярского СИЗО в Москву. Было опубликовано фото предсмертной записки неонациста, в которой Марцинкевич приносит извинения администрации СИЗО «за доставленные неудобства», а также просит передать женщине, которую называет своей гражданской женой, черный ежедневник и книгу «Протекционизм и коммунизм», напоминает портал The Insider.

Система видеонаблюдения в камере, где был найден мертвым Марцинкевич, в день его смерти не работала. Адвокат Тесака Алексей Михальчик заявил, что его экс-подзащитный признался в причастности к двум двойным убийствам под пытками и моральным давлением со стороны сотрудников ФСИН.

СИЗО-1 в Красноярске известно как «перевалочный пункт», где заключенных ломают перед отправкой по этапу в места заключения. «В Красноярске система выстроена так, что давят со всех сторон, — рассказывал о СИЗО-1 активист Иван Асташин, который отбывал наказание по обвинению в экстремизме. — Помимо пыток, в которых участвуют сами сотрудники, активно применяются так называемые «пресс-хаты», где находятся заключенные, которые работают на администрацию. Попасть туда – словно окунуться в ад. Там вас в любом случае сломают и выбьют необходимые показания».