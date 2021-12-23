Член Президиума Боснии и Герцеговины от боснийских мусульман Шефик Джаферович в беседе в TRT World подверг критике заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, назвавшего присутствие мусульман в Европейском союзе «проблемой безопасности».

«Проблема с Боснией и ее включением в ЕС состоит в том, как именно интегрировать страну с 2 миллионами мусульман. Я делаю все возможное, чтобы убедить великих лидеров Европы в том, что пусть даже Балканы расположены дальше от них, чем от Венгрии, но то, как мы обеспечиваем безопасность государства, в котором проживает 2 миллиона мусульман, является ключевым вопросом и для их безопасности в том числе», — заявил Орбан, отвечая на вопрос о возможном расширении Евросоюза.

«Орбан открыто и постоянно отстаивает исламофобские взгляды. Он считает присутствие мусульман в Европе, в том числе боснийцев, проблемой. Для ЕС не является проблемой интеграция двух миллионов мусульман. Боснийцы — коренные европейцы, которые всегда жили на своей территории. Мы европейцы», — сказал Джаферович, подчеркнув, что заявление Орбана является «постыдным и непристойным».

Боснийский лидер считает, что не мусульмане, а такие люди, как Орбан, могут стать «реальной проблемой» для ЕС из-за их «радикальной, ксенофобной, расистской политики». Джаферович предупредил, что если ЕС будет терпеть таких людей, как Орбан, это поставит под угрозу будущее объединения, основанное на равенстве и правах человека.

«Мы верим в такой Евросоюз и хотим вступить в такой Евросоюз, а не в Евросоюз, за который выступает Орбан и клика, которая выступает с такими постыдными заявлениями», — добавил президент Боснии.

«У самого Орбана есть проблемы со многими другими государствами-членами Европейского союза, которые считают, что его правительство не придерживается европейских демократических стандартов и принципа верховенства закона», — напомнил Джаферович.