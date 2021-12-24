Комитет Государственной думы по финансовому рынку в лице его главы Анатолия Аксакова инициировал запрос в правительство и ЦБ в связи с рекордным вывозом золота из России, объемы которого сравнялись с добычей драгметалла в стране. Изначально идея узнать о причинах взрывного оттока золота созрела у депутата от КПРФ Николая Коломейцева, который стал сокрушаться: «Мы вывозим больше, чем добываем, в то время как американцы и китайцы уже более 11 тысяч тонн скопили золотовалютные резервы». На самом деле эксперты давно поднимают это тему. Одной из версий того, что золото оказывается за границей, они называют желание российской элиты сделать себе «подушку» на случай, если ей придется внезапно покинуть страну.

Куда уходит золото?

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт золота из России за январь-октябрь составил 240,5 тонны. По сравнению с тем же периодом прошлого года объемы снизились на 8%. Но, как отмечает Finanz.ru, все равно на экспорт отправился почти весь добытый в стране драгметалл.

Минфин сообщил, что за 9 месяцев 2021 года производство добычного золота в РФ составило 218,79 тонны. Еще 12,55 тонны было получено в виде попутной добычи, а 25,2 тонн — на вторичном производстве. То есть всего за январь-сентябрь в стране было произведено 256,54 тонны драгметалла, а экспортировано, как говорилось выше, 240,5 тонн.

Рекордным в уходящем году месяцем по золотому экспорту стал октябрь, следует из данных ФТС: за границу тогда отправилось 32,9 тонны драгметалла, или 91% добычи предыдущего месяца (36,17 тонны).

Слитки с российских заводов улетают преимущественно в Лондон, который является главным мировым хабом по торговле драгметаллами. Так, в Британию в октябре ушло 30,3 тонны российского золота, или 92% экспорта, на общую сумму 1,7 млрд долларов. Еще 0,9 тонны золота, как следует из данных ФТС, было экспортировано в Германию, 0,6 тонны — в Казахстан, 0,5 тонны — в Швейцарию, 0,4 тонны — в Беларусь, 0,2 тонны — в Армению. Кстати, впервые так сильно продажи российского золота за рубеж подскочили в 2019 году — до $5,7 млрд, и почти весь объем тогда был вывезен именно в Великобританию.

По итогам прошлого года, экспорт золота из России вырос на 160% после того, как в апреле ЦБ РФ прекратил закупки драгметалла в резервы, а правительство начало выдавать производителям генеральные лицензии на экспорт, де-факто разрешая вывозить все золото, что добывается в стране.

Зачем драгметалл за границей?

Экономический обозреватель с «Царьграда» Юрий Пронько, проанализировав эту проблему, предположил, что таким образом русская элита решила подстраховать себя и создать «запасной аэродром» на тот случай, если «придется спешно паковать чемоданы».

С такой точкой зрения не согласен экономист Валентин Катасонов. Он считает, что, вероятнее всего, речь идет о хитрой игре между правительством Китая и британскими банкирами. Русским же олигархам в этой игре уготована роль «мальчиков для битья».

Эксперт весной обратил внимание, что Китай сейчас также является крупным экспортером золота. Британские банки, в том числе Ротшильды, активно скупают дешевеющее золото, чтобы потом продать его русским олигархам по более высокой цене. Однако в конечном итоге драгоценный металл все равно перейдет на баланс банков, полагает экономист. Что же касается России и Китая, то еще несколько лет назад они начали активно наращивать золотые запасы в рамках дедолларизации экономики. Страны также договорились осуществлять взаиморасчет в рублях и юанях, чтобы ослабить американскую валюту.

Почему золото перестал покупать ЦБ?

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, отметив, что «Россия — одна из самых обеспеченных золотом стран мира», напомнил: «Сам металл (в виде золотого песка и слитков) котируется на бирже и очень востребован в мире, особенно в ситуации экономической нестабильности (во время кризисов спрос на металл растет)». При этом эксперт заметил, что Центральный Банк России снизил объемы покупки: «Просто котировки на золото стали высокими, потому регулятор сократил закупки металла у компаний».

Такого же мнения придерживается и первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, также указывающий на то, что главный покупатель золота в России — Центробанк — перестал покупать золото у отечественных компаний. Главной причиной тому эксперт считает высокие цены на металл, а также тот факт, что запасы золота в ЗВР РФ являются одними из самых больших в мире.

«Потому производители направили свои объемы добытого металла на мировой рынок — это также вопрос выгоды для них, ибо высокая стоимость металла обеспечила большую прибыль и рост экспорта из РФ», — пояснил Сигал. Он настаивает, что вывоз золота сейчас не представляет никакой опасности для страны и вообще оно такой же товар, как и все остальные, и Россия его регулярно поставляет на экспорт.

«Ведь металл продается не из запасов Минфина, — рассказал он «Утру.ру», — а из того, что было добыто российскими предприятиями. Это обычная рыночная конъюнктура — ЦБ РФ счел невыгодным для себя покупать золото в этом году, и товар ушел другим покупателям — зарубежным». Также он резюмировал: «Речь не идет о продаже металла из золотовалютных или стратегических запасов, которыми наша страна обеспечена лучше многих крупнейших государств мира».

Тем не менее, общество выражает недовольство такой ситуацией и гадает: это действительно экономическая целесообразность или все же преступление против государства?

Куда англичанам столько запасов?

Другим актуальным вопросом вот уже несколько лет остается: зачем столько золота Великобритании. Директор Всемирного совета по золоту (WGC) по взаимодействию с членами совета и рынками Джон Маллиган признался РБК, что на самом деле сложно сказать — остается золото в Великобритании или отправляется в другие страны конечного потребления. Но подобные значительные притоки, как из России, часто служат показателем повышенного спроса на золото со стороны институциональных инвесторов как в самой стране, так и за ее пределами.

«Лондон — это центр глобальной торговли золотом и место, где физически хранятся запасы золота, обеспечивающие многие международные ETF-продукты (биржевые фонды), в частности золотые ETF-фонды (причем не только с листингом в Лондоне)», — подчеркнул Маллиган.

Однако примечательно, что у Великобритании есть еще одна статистика, основанная не на физическом перемещении товара через таможенную границу страны, а на переходе права собственности на товар к британским резидентам. И данные, которые публикует Управление национальной статистики (ONS), имеют значительные расхождения с данными российской ФТС. Эксперты это объясняют тем, что металл действительно поставлялся на территорию Великобритании, но приобретали его нерезиденты.

Также в экспертной среде распространено мнение, что экспорту золота способствует именно Центробанк. Хотя бы потому, что основным покупателем золота на внутреннем российском рынке выступает именно ЦБ, говорит ведущий эксперт Центра развития ВШЭ Сергей Пухов. Шаги Банка России действительно стали дополнительным фактором, стимулирующим экспорт золота из России, согласен и Джон Маллиган из Всемирного совета по золоту.

Банк России официально о приостановке операций по покупке золота на внутреннем рынке драгоценных металлов объявил в апреле 2020-го. Когда ведомство намерено возобновить активность по пополнению резервов, пока неизвестно. Все будет зависеть от «развития ситуации на финансовом рынке», подчеркнули в ЦБ.

Тогда же финансисты указали на чрезвычайную зарегулированность российского рынка драгоценных металлов по сравнению с другими странами. Перечень мер государственного контроля содержится в десятках документов. Послабления в отрасли дали бы им надежду, что с их введением россияне поверят в золото и станут инвестировать в него свои средства. И тем самым поддержат производителей вечного металла, являющихся крупнейшими налогоплательщиками для своих регионов, например в Красноярском крае.