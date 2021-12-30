Командование российской группировки в Сирии игнорирует главарей террористических формирований ОНС/РПК, с которыми ранее пыталось согласовать условия раздела зон военно-политического влияния на северо-востоке (Заевфратье). Источники на местах утверждают, что расквартированные вблизи деревни Таль аль-Саман (сельская местность Ракки) российские силы на днях попросту отказались провести встречу с делегацией радикальной организации, которая прибыла специально из Хасеке.

С россиянами хотели провести «военно-политическое совещание по поводу ситуации в сфере безопасности» в неподконтрольных сирийскому режиму районах, в то время как те даже не допустили гостей через КПП. Вероятно, такой ход должен был продемонстрировать ОНС/РПК нежелание Москвы мириться с тем, что террористическая группировка отказывается идти на примирение с Дамаском. Баасистское руководство очень хочет вернуть Заевфратье из-за концентрации в этих районах сырьевых богатств, однако требует полного подчинения.

Поведению российских сил предшествовали довольно жесткие реплики главы МИД России Сергея Лаврова в адрес террористических формирований, контролирующих северо-восток Сирии. Так, в развернутом интервью RT шеф российской дипломатии призвал ОНС/РПК определиться. Он напомнил, что радикалы запросили диалог с официальным Дамаском практически сразу после того, как экс-президент США Дональд Трамп объявил о решении свернуть американское присутствие в Сирии, однако, когда инициатива Вашингтона была дезавуирована, боевики передумали.

Москва пытается привить главарям террористических ОНС/РПК мысль, что им рано или поздно придется вернуться к запросу на диалог с режимом. «Надо понимать, что в конечном итоге американцы уйдут», — безапелляционно подытожил министр.

Однако гипотетический успех переговоров с Дамаском может поставить точку в спорах о владении территорией, но вряд ли решит проблему с террористической идеологией в Заевфратье.

Провал переговоров

Россия была среди тех, кто поддерживал идею диалога между аффилированными с террористической РПК силами и курдскими фракциями, рассчитывая таким образом, очевидно, задекорировать проблему радикалов. Однако, судя по всему, попытки сконструировать подобие переговорной формулы на этой арене ни к чему не привели — даже на фоне заметной интенсификации контактов между Москвой и ОНС/РПК и поездок специального представителя российского президента по Ближнему Востоку Михаила Богданова в Иракский Курдистан, который выступает за продолжение курдско-курдских переговоров.

Одним из серьезных препятствий стала не только тотальная недоговороспособность ОНС/РПК, но и обвинения, которые раздавались с со стороны главарей этой террористической организации в адрес одной их ведущих региональных сил — Курдского национального совета (КНС), интересы которого в итоге регулярно попирались. Россия, регулярно требующая отфильтровать радикалов от умеренных группировок сирийской оппозиции, на деле сама оказалась неспособна решить проблему размежевания преступных элементов северо-востока от конструктивных игроков.

Вишенкой на торте стали недавние обвинения в адрес Москвы, которые прозвучали из уст представительницы связанного с террористами «Демсоюза» Самы Багдаш. Она фактически провела черту под всеми дипломатическими усилиями российских представителей на этом треке, указав на их скрытое желание раз и навсегда торпедировать «внутрикурдские переговоры». «Многие не хотят, чтобы этот диалог продолжался. Есть много сторон, которым выгодны споры между курдами», — без тени сомнений резюмировала Багдаш.

Террористы наращивают силу

Пока такие международные игроки, как Россия и США, препятствуют попыткам Турции конструктивно решить проблему террористического засилья на северо-востоке Сирии, множатся кризисные симптомы. Свежий доклад исследовательского центра «Джусур» свидетельствует, что молодежное крыло террористов из ОНС/РПК наращивает активность, и толерантность к его печальному феномену может только усугубить проблемы северо-восточного региона, который де-факто все еще находится в сфере американской ответственности.

Да и сами главари террористов не против лишний раз продемонстрировать свои военно-политические возможности. В декабре радикалы из ОНС/РПК провели в Хасеке целый военный парад, в котором была задействована американская бронетехника. Элементом рекламы террористического бренда становятся и появлявшиеся не так давно сообщения о том, что боевики провели с контингентом США совместную операцию против остатков ИГ в подконтрольных районах. Для них принципиально доказать сохранение контактов с Вашингтоном.

В этих обстоятельствах Россия лишь бравирует проблемой, закрывая глаза на необходимость что-то менять в собственном подходе, который по-прежнему сводится к безусловной защите интересов баасистского режима и предоставлению ему широких уступок. Ее нетребовательный взгляд на то, что содержательно представляет из себя террористическая коалиция ОНС/РПК, только создает препятствия для урегулирования. Кризисные симптомы, которые возникли в коммуникации между российским командованием и радикалами, стали только подтверждением диагноза.