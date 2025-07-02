Президент США Дональд Трамп и представители его администрации пригрозили лишить гражданства США мусульманского кандидата на пост мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани на фоне разногласий по вопросу иммиграционной политики, в частности, позиции Мамдани против депортаций и его обещания препятствовать действиям иммиграционной службы (ICE) в Нью-Йорке.

«Если он хочет препятствовать ICE, тогда нам придется его арестовать, — заявил Трамп. — Многие говорят, что он находится здесь нелегально. Мы рассмотрим все это».

Тем временем Зохран Мамдани, 33-летний законодатель штата Нью-Йорк, столкнулся с волной исламофобских нападок после победы на праймериз Демократической партии на пост мэра Нью-Йорка, сообщает Reuters.

Всего за сутки зарегистрировано около 6200 онлайн-постов с исламофобскими оскорблениями и угрозами, 62% из которых появились на платформе Илона Маска X (бывший Twitter). Среди тех, кто распространяет антимусульманскую риторику, — близкие к президенту США Дональду Трампу лица, включая его сына Дональда Трампа-младшего, который написал, что «Нью-Йорк пал», поддержав запись, сравнивающую победу Мамдани с терактом 11 сентября.

Конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин опубликовала сгенерированное ИИ изображение Статуи Свободы в никабе, усиливая антиисламские нападки, а популярные консервативные активисты и сторонники Дональда Трампа Лаура Лумер и Чарли Кирк также сравнили успех мусульманского кандидата с терактом 11 сентября. Лумер также призвала жителей Нью-Йорка «убираться [из города], пока можете».

Сам Мамдани сообщил на прошлой неделе о многочисленных угрозах убийством, в том числе о голосовых сообщениях с угрозами взорвать его машину на заключительном этапе его предвыборной кампании.

Зохран Мамдани, 33-летний социалист и первый мусульманский кандидат в мэры Нью-Йорка, одержал победу на праймериз Демократической партии, набрав 43% голосов при подсчете 95% бюллетеней. Мамдани, резко критиковавший Израиль за геноцид в Газе, ранее заявил, что арестует премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если тот посетит Нью-Йорк.

Его кампания, сосредоточенная на контроле арендной платы, бесплатном транспорте и борьбе с неравенством, привлекла молодежь и прогрессивных избирателей, несмотря на критику со стороны произраильских групп за его позицию по конфликту в Газе.

Мамдани, поддержанный Александрией Окасио-Кортес и Берни Сандерсом, обошел экс-губернатора Эндрю Куомо, который признал поражение. В ноябре Мамдани предстоит сразиться с действующим мэром Эриком Адамсом, идущим как независимый кандидат, и республиканцем Кертисом Сливой. Победа Мамдани может сделать его первым мусульманином и социалистом на посту мэра крупнейшего города США.