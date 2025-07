Остановка по требованию

Главный пострадавший от газового российско-немецкого проекта — Украина — прилагала гигантские усилия, чтобы его закрыть, или, как минимум, заморозить. Аргументов несколько: газопровод предназначен для политического шантажа, экологически вреден и нарушает требования европейской антимонопольной энергетической хартии (третьего энергопакета ЕС). Однако в строительстве было столько заинтересованных сторон, что его остановить оказалось не под силу не только Украине, но и США.

И все же лазейка нашлась — проблемы с сертификацией газопровода. Речь не о технической сертификации всей инфраструктуры, а о юридических противоречиях. Согласно европейским требованиям, оператором газопровода может быть юрлицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Германии.

Нынешний оператор Nord Stream 2 AG учрежден дочерним юрлицом «Газпрома» и зарегистрирован в Швейцарии. Немецкий регулятор (Федеральное агентство по сетям) отказался считать его независимым оператором газопровода и требует передать все активы и кадры третьему лицу.

Из-за этих нюансов 16 ноября немцы и приостановили сертификацию СП-2, который вот-вот готовился к началу работы. Процесс юридических согласований планировалось завершить к январю 2022 года. 8 декабря представитель МИД РФ Олег Красницкий поспешил обрадовать: сертификация завершится не позднее весны 2022 года, далее вопрос передадут в еврокомиссию, после чего российский газ уже должен потечь по немецким трубам.

Украина в игре

Но тут Украина решила вступить в игру в качестве третьей стороны. 15 октября заявку на участие в процессе сертификации подал «Нафтогаз Украины», а 20 октября к нему присоединился и оператор газотранспортной системы Украины (ГТСУ). Немцы не были против и 16 ноября удовлетворили заявку украинцев.

Гендиректор ГТСУ Сергей Макогон так объяснил ситуацию: «Сертификация Nord Stream 2 AG нарушит права и коммерческие интересы оператора ГТС Украины». Однако Германия, как известно, устами разных спикеров высказывает сомнения, что «Северный поток— 2» настолько ударит по транзиту российского газа через Украину, что это дает повод для сворачивания «стройки века».

Поэтому украинские заинтересованные стороны были допущены к сертификационным баталиям по процедуре «обычного приобщения» (а не «необходимого»), что не дает Украине права вето, но позволяет давать свою оценку.

Украина будет не одна в этой компании «советчиков»: в сентябре немецкий регулятор допустил к сертификации польскую нефтегазовую компанию PGNiG, у которой те же претензии к проекту, что и у украинцев.

Новый бундестаг метет по-новому

Интриги добавляет смена правящего кабинета ФРГ. Ангела Меркель, возглавлявшая Бундестаг 16 лет и ставшая горячим сторонником СП-2, уступила кресло канцлера Олафу Шольцу. В кабинет вошли также представители «Зеленых», чья глава Анналена Бербок возглавила немецкий МИД. Как известно, госпожа Бербок крайне негативно относится к российско-немецкому «грязному» проекту.

И вот 16 декабря президент немецкого регулятора Йохен Хоманн «обнадежил», что никаких решений по сертификации СП-2 (не говоря уже о запуске) не будет даже в первой половине 2022 года. Но и летний прогноз малооптимистичен: после одобрения немецкого регулятора документы отправятся в еврокомиссию, у которой есть два месяца на их рассмотрение, а в случае необходимости бюрократическая волокита может быть продолжена еще на столько же. То есть ближайшая перспектива запустить СП-2 — осень 2022 года.

Все попытки России ускорить сертификацию газопровода путем скачка цен на газ на спотовых рынках не возымели должного эффекта. Даже поспешное заполнение второй нитки газопровода газом не произвело впечатления.

Такое охлаждение к «стройке века» обоснованно связывают с нагнетанием вооруженной напряженности у границ Украины. Этим шансом вполне могут воспользоваться «Зеленые», и можно предположить, что они будут оттягивать свою «месть» до последнего. Вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек («Зеленые») уже заявил, что СП-2 оказался «геополитической ошибкой для Берлина» и проект не поддерживал никто в ЕС, кроме Германии и Австрии.

Нашла коса на камень

«Нафтогаз» уже начал использовать свое право на совещательный голос. Главу Юрия Витренко возмутили планы газпромовского оператора подчиниться юридическим требованиям Германии только в отношении немецкого участка трубопровода. Витренко: «Сертификация одной лишь последней мили — это бессмысленно, это насмешка над нормами ЕС». Мол, правилам надо жестко следовать, и Украина будет следить, чтобы и Германия, и особенно Россия их выполнили до последней запятой.

Впрочем, есть еще кое-что, в чем можно упрекнуть принципиальных, но изобретательных европейцев. По словам бывшего главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, на монополию «Газпрома» требования третьего энергопакета ЕС по анбандлингу (юридическому отделению добычи газа от его транспортировки) никак не повлияют. Даже если управлять газопроводом будет немецкая компания, единственным поставщиком газа через эту трубу все равно останется «Газпром».

По мнению Коболева, успех Украины в блокировании сертификации СП-2 зависит от того, сумеет ли украинская сторона предоставить немцам железобетонные доказательства, что этот проект противоречит и техническим стандартам, и духу европейских правил. Но раз это уже вопрос не коммерции, а геополитики, то есть вероятность того, что немцы могут поставить политические интересы выше экономики и технических регламентов.

Но с юридической сертификацией история СП-2 дело не закончится: начнется техническая сертификация. И Украине тут тоже есть к чему приложить руку. По словам главы ГТСУ Сергея Макогона, у Украины «есть веские аргументы — как технические, так и политические, которые должны положить конец российским спекуляциям на европейском газовом рынке».

Иными словами, Украина может быть допущена и к технической экспертизе газопровода, и здесь можно вполне рассчитывать на поддержку США. По технической части можно нарыть много нарушений. На поверхности — привлечение к трубоукладке российского судна «Фортуна» вместо «сбежавшей» швейцарской трубоукладочной компании Allseas.

Американский след

Не было у России печали, но из США тоже постучали. 16 декабря глава «Нафтогаза» сообщил, что Сенат США зарегистрировал Акт гарантирования суверенитета Украины путем усиления ее обороны (The Guard/Guaranteeing Ukraine’s Autonomy by Reinforcing its Defense Act), где прописаны санкции против СП-2. Они касаются юридических и физических лиц, причастных к непосредственному строительству газопровода.

В контексте сертификации, очевидно, речь может идти уже о «дочке дочки» газпромовского оператора, которую необходимо перерегистрировать из швейцарской юрисдикции в немецкую. То есть, если акт будет принят, под какой бы личиной «Газпром» не регистрировал своего карманного оператора, он не сможет запустить процесс сертификации газопровода без ущерба для всех своих партнеров.

Понятно, что и Германии, и России понадобится время изучить этот серьезный документ и найти способы его либо оспорить, либо перестраховать риски, выстроив длинную цепочку «прокладок». Но обвинения в беспредельной коррупции и гипотетическом отмывании русских денег для нового кабинета ФРГ более опасны, чем споры о политической составляющей СП-2.

Таким образом, «Северный поток —2» завис в воздухе: от его сертификации формально никто не отказывается. Но и демонтировать его не станут — а вдруг пригодится до лучших времен. Есть и третий вариант: сертификация будет-таки завершена любой ценой, но, чтобы сохранить лицо, Германия наложит на Россию какие-то декоративные санкции в случае военного конфликта с Украиной. Но это чревато расколом правящей коалиции. Значит, начинаются большие торги, в которых сертификация — лишь один из инструментов в споре сторон.