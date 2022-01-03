Российский бизнесмен Владислав Клюшин, экстрадированный в США из Швейцарии по делу об инсайдерской торговле, может иметь доступ к документам о российском вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к Кремлю и российской военной разведке источники, а также на судебные документы.

У Клюшина может быть доступ к документам, которые касаются взлома серверов Демократической партии США в 2016 году, которые подтверждают причастность ко взлому хакерской группировки Fancy Bear, которую связывают с ГРУ. Эти документы впервые могут дать США подробные доказательства влияния России на выборы. Высока вероятность и того, что Клюшин владеет информацией и о других операциях ГРУ, в том числе об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании в 2018 году.

Связи Клюшина с Кремлем могут сделать его полезным источником информации для властей США, если бизнесмен пойдет на сделку со следствием. Экстрадиция Клюшина в США представляет собой «серьезный разведывательный удар по Кремлю», добавили источники Bloomberg.

В декабре Швейцария экстрадировала Клюшина в США, где бизнесмена подозревают в незаконной торговле ценными бумагами на десятки миллионов долларов и хакерстве против IBM, Tesla и ряда других корпораций.

Владислав Клюшин — основатель и владелец IT-компании М13, разработавшей систему мониторинга СМИ «Катюша», которой пользуются администрация президента России и Министерство обороны страны. В марте 2021 года он был задержан в Швейцарии по запросу Вашингтона.