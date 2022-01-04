Ликвидировать некрополь у Кремлевской стены и вынести из Мавзолея тело Ленина предложил в самый разгар праздников, 3 января, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Захоронения на Красной площади являются, по словам парламентария, «кощунством», поскольку это публичное место, где «гуляют и развлекаются россияне и туристы из других стран, где развернуты каток и торговые ряды, где люди отмечают Новый год, гуляют, приезжают из регионов». Дискуссия о том, что нужно делать с Мавзолеем, стала в России практически традиционной. В этом году ей исполняется 33 года. Однако никогда еще политики не начинали с этой темы год.

«Пришло время»

Хоронить людей у стен Кремля начали большевики после Октябрьской революции. В итоге некрополь у Кремлевской стены стал мемориальным кладбищем, где покоятся такие деятели советского времени, как председатели ВЦИК Яков Свердлов и Михаил Калинин, а также руководители Советского Союза Иосиф Сталин, Леонид Брежнев, Юрий Андропов и Константин Черненко. Также в стене замурованы урны с прахом революционеров, иностранных коммунистов, крупных ученых, выдающихся летчиков и погибших космонавтов. Например, именно там находится могила первого в мире космонавта Юрия Гагарина.

«Уверен, что уже давно пришло время для того, чтобы вождю всех времен и народов, вождю пролетариата — им всем вместе наконец-то найти свой покой со всеми необходимыми атрибутами», — настаивает депутат Госдумы Борис Чернышов. Свое предложение вице-спикер аргументирует просто: «Это кладбище, где лежат люди, и один из этих людей даже не лежит согласно всем нормам, даже просто морали. Я говорю про Ленина. Давно уже Красная площадь должна быть освобождена от этого комплекса захоронений».

Ранее перезахоронить останки Ленина предлагали глава Чечни Рамзан Кадыров, первый президент СССР Михаил Горбачев, журналистка Ксения Собчак и кинорежиссер Никита Михалков. А впервые с подобной идеей публично выступил режиссер Марк Захаров еще в 1989-м. В эфире программы «Взгляд» он сказал, что «надо простить Ленина, похоронить его по-человечески, а мавзолей превратить в памятник эпохи».

В 2011-м перенести часть захоронений из Кремлевской стены активно предлагал нынешний помощник президента Владимир Мединский. Но в то время только строился федеральный военный мемориал вблизи подмосковных Мытищ. Крупнейший «Пантеон защитников Отечества» был открыт в 2013-м и, как предполагается, он будет главным кладбищем России на ближайшие 200 лет. То есть сейчас для перезахоронения точно есть место.

Первые отклики

Предложение Чернышова сразу же нашло поддержку у его коллег из ЛДПР. Эта партия в течение 30 лет регулярно поднимает данную тему, внося инициативы на рассмотрение в Госдуму. Лидер партии Владимир Жириновский даже предлагал предать кремации тело вождя пролетариата и называл его главным преступником России за то, что тот совершил революцию вооруженным путем. Но в этот раз глава ЛДПР сосредоточился именно на Мавзолее — там, по его мнению, можно сделать полезную «государственную трибуну».

«Мавзолей остается, убрать слово «Ленин», написать «государственная трибуна», и туда будут подыматься руководители новой России и оттуда будут приветствовать демонстрации, военные парады, — сказал Владимир Жириновский в эфире радио «Эхо Москвы». — Это обязательно произойдет, но сегодня этому мешают те, кто все еще живет воспоминаниями о той революции, которая принесла столько бед нашему народу».

Омерзительной идею перенести захоронения СССР с Красной площади традиционно назвал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он раскритиковал идею депутата Чернышова, как в свое время Мединского, в который раз отметив, что подобное заявление носит провокационный характер. Правда, Чернышову от главного коммуниста страны досталось больше, так как Зюганов заподозрил его в ментальном нездоровье. «Если с головой плохо, то это на всю оставшуюся жизнь. Нормальные люди не могут так себя вести. Это бред. Провокационный, глупый, омерзительный», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

В середине декабря 2021-го в КПРФ уже говорили о недопустимости даже просто дискуссий о возможном захоронении тела вождя пролетариата. В партии считают, что, если российские власти когда-нибудь решат похоронить Ленина, против этого «поднимется вся страна». «Это невозможно ни в ближайшей, ни в отдаленной перспективе — ни при каких обстоятельствах, — рассказал Ura.ru депутат Госдумы от Компартии Юрий Синельщиков. — И нынешняя власть на это не пойдет, и те, кто придет вслед за ними. Мавзолей и тело Владимира Ильича никто трогать не даст. Тут российский народ поднимется, все пойдет по самому жесткому сценарию».

Уже можно?

В конце декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о перезахоронении тела Ленина не является насущным. «Этого вопроса нет на повестке дня, сейчас другая повестка дня, которая изобилует другими вопросами и проблемами», — уточнил представитель Кремля.

В 2019 году президент Владимир Путин публично говорил, что тело Ленина «не нужно трогать». А в 2018-м критике подверглась его фраза: «Ленина положили в Мавзолей — чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан?». Заместитель главного редактора газеты «Ведомости» Кирилл Харатьян тогда от сравнения «человека, лично требовавшего расстрелов и, кажется, не раскаявшегося в этом (свидетельств не знаю), с мощами святых угодников не оторопеть не мог».

«К мощам прикладываются, т. е. целуют их, мощи подают помощь, на них совершаются чудеса. За телом Ленина — ничего; наверное, можно было бы назвать его символом насилия и лжи. Приложиться к нему, думаю, и в голову не придет даже самому яростному коммунисту, — писал Харатьян. — Это труп и одновременно продукт серьезных и весьма дорогих физико-химических усилий, жалко только, что их практическое применение невозможно».

Кстати, в 2016 году из федерального бюджета выделили более 13 млн рублей на работы по сохранению прижизненного облика тела вождя пролетариата. В 2017-м военный историк Борис Юлин подсчитал, что содержание Ленина в мавзолее обошлось уже в сумму порядка 17 миллионов рублей в год.

Тогда же, в год столетия революции, социологи провели массовый опрос, в котором более 80% россиян старше 18 лет высказались за захоронение останков Ленина. При этом 79% респондентов выступили за сохранение памятников вождю по всей стране.

«Дымовая ракета»

«Дискуссия о захоронении Ленина обречена быть долгой и бессмысленной», — так несколько лет назад оценил тему руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников. А все потому, что: «Никому ничего за эту дискуссию не будет, никто никакую мумию ниоткуда тоже выносить не станет», — считает политолог. В этой теме, по его мнению, существенна только символико-историческая проблема. «Это в целом некрополь у Кремлевской стены: управление страной по сути осуществляется с кладбища». Более того, именно «Ленин не объединяет и не раскалывает» россиян, уверен эксперт: «Разделительные линии как проходили в обществе по Сталину и сталинизму, так и проходят».

Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко считает, что вновь всплывшая в эти дни тема с перезахоронением Ленина — это «исключительно информационная дымовая ракета, замещающая действительно важные вопросы».

Вопрос с Мавзолеем стал политическим инструментом, и он заморожен, полагает политолог Алена Август. Ведь как только захоронение Ильича начнет переходить из теоретической плоскости в практическую, то действительно могут начаться ненужные сейчас стране демонстрации коммунистов, радикалов и националистов. Чем дальше исторический факт, тем спокойнее к нему относятся люди. Поэтому сейчас хоронить Ленина — не время и не лучшая идея.