По итогам прошедшего года объем торгов на Московской бирже преодолел отметку в квадриллион рублей. Это произошло впервые в истории, о чем свидетельствуют данные торговой площадки.

Отмечается, что показатели за 2021 год прибавили 6,6%. Московская биржа по итогам 12 прошедших месяцев достигла нескольких рекордных значений.

«Рекордные объемы торгов по итогам 2021 года зафиксированы на рынке акций — 30 триллионов рублей (рост на 25,5%), срочном рынке — 158 триллионов рублей (рост на 21,7%) — и денежном рынке — 474 триллиона рублей (рост на 11,1%), а также на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) — 2,8 триллиона рублей (рост в 4,8 раза) — и рынке драгоценных металлов — 209,2 миллиарда рублей (рост в четыре раза)», — говорится в сообщении торговой площадки.

За ушедший год на Московской бирже было проведено шесть IPO (первичное публичное размещение акций) и 12 SPO (вторичное размещение). Их общая сумма преодолела отметку в 500 миллиардов рублей. Этот показатель на 96% опередил значения за 2020 год.

Также на торговой площадке разместили 885 облигационных займов. Общая сумма составила 12,3 триллиона рублей. В частности, речь идет об однодневных облигациях на 3,8 триллиона.

На валютном рынке объем торгов снизился и составил 319,8 трлн руб. (в прошлом году он достиг 328,9 трлн руб.). Однако с начала 2022-го чистый приток иностранных инвестиций в российские акции составил более $1,5 млрд. Это первый положительный результат с 2016 года. В 2022 году притоки могут возобновиться, чему будут способствовать недооцененность рублевых активов и снижение геополитических рисков, отмечают эксперты.