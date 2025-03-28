ПОЛИТИКА
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ЕС: санкции против России вредят странам Центральной Азии
Верховный представитель ЕС Кая Каллас заявила в Ашхабаде, что санкции против России вредят странам Центральной Азии, но Евросоюз не позволит использовать регион для их обхода
ЕС: санкции против России вредят странам Центральной Азии
Верховный представитель ЕС Кая Каллас / Reuters
28 марта 2025 г.

Евросоюз не допустит обхода антироссийских санкций через Центральную Азию, несмотря на то, что они наносят ущерб экономикам стран региона. Об этом 27 марта заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на 20-й министерской встрече ЕС — Центральная Азия в Ашхабаде.

«Европейский союз ввел в действие 16 пакетов санкций, чтобы подорвать российскую военную машину, и мы работаем над 17-м пакетом. Я понимаю, что эти санкции наносят ущерб вашей экономике, но ясно, что мы все хотим прекращения этой войны. Нельзя допустить, чтобы российские компании обратились к Центральной Азии для обхода санкций», — заявила Каллас.

В министерской встрече приняли участие главы внешнеполитических ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Центральной темой обсуждения стала подготовка к первому в истории саммиту ЕС — Центральная Азия, который пройдет 3–4 апреля в Самарканде. Также стороны обсудили последствия войны в Украине, развитие транспортной и цифровой взаимосвязанности, энергетику, торговлю, водные ресурсы и образование.

В Ашхабаде Кая Каллас провела двусторонние переговоры с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и министром иностранных дел Рашидом Мередовым, а также с главой МИД Таджикистана Сирожиддином Мухриддином.

Затем представительница Еврокомиссии отправилась в Узбекистан. В Ташкенте она встретилась с президентом Шавкатом Мирзиёевым и министром иностранных дел Бахтиёром Саидовым.

Сегодня, 28 марта, Каллас проведет переговоры в Казахстане. В Астане у нее запланированы встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым и министром иностранных дел Муратом Нуртлеу.

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