Евросоюз не допустит обхода антироссийских санкций через Центральную Азию, несмотря на то, что они наносят ущерб экономикам стран региона. Об этом 27 марта заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на 20-й министерской встрече ЕС — Центральная Азия в Ашхабаде.

«Европейский союз ввел в действие 16 пакетов санкций, чтобы подорвать российскую военную машину, и мы работаем над 17-м пакетом. Я понимаю, что эти санкции наносят ущерб вашей экономике, но ясно, что мы все хотим прекращения этой войны. Нельзя допустить, чтобы российские компании обратились к Центральной Азии для обхода санкций», — заявила Каллас.

В министерской встрече приняли участие главы внешнеполитических ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Центральной темой обсуждения стала подготовка к первому в истории саммиту ЕС — Центральная Азия, который пройдет 3–4 апреля в Самарканде. Также стороны обсудили последствия войны в Украине, развитие транспортной и цифровой взаимосвязанности, энергетику, торговлю, водные ресурсы и образование.

В Ашхабаде Кая Каллас провела двусторонние переговоры с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и министром иностранных дел Рашидом Мередовым, а также с главой МИД Таджикистана Сирожиддином Мухриддином.

Затем представительница Еврокомиссии отправилась в Узбекистан. В Ташкенте она встретилась с президентом Шавкатом Мирзиёевым и министром иностранных дел Бахтиёром Саидовым.

Сегодня, 28 марта, Каллас проведет переговоры в Казахстане. В Астане у нее запланированы встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым и министром иностранных дел Муратом Нуртлеу.