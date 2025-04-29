ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Одесса не останется с Украиной?
Один из главных соратников президента Путина заявил, что Одесса отделится от Украины и войдет в состав России
Одесса не останется с Украиной?
Россия предупреждает, что Одесса не останется в составе Украины / Reuters
29 апреля 2025 г.

Помощник президента РФ Николай Патрушев, один из ключевых союзников российского лидера, исключил возможность будущего Одессы в составе Украины — как раз в тот момент, когда в Киеве усиливаются опасения, что город может стать разменной монетой на предстоящих переговорах о мире с Москвой.

В интервью государственному агентству ТАСС Патрушев, бывший секретарь Совета безопасности России, заявил: «У Одессы и подавляющего большинства ее жителей нет ничего общего с киевским режимом». Он добавил, что жители южных регионов Украины «должны сами определять свое будущее» и якобы не желают оставаться под властью «нелегитимного режима» в Киеве.

Фактически это означает, что РФ рассматривает Одессу в качестве следующей цели войны в Украине или в качестве разменной монеты на переговорах.

Патрушев пошел еще дальше, сославшись на присоединение Крыма, Донбасса и так называемой «Новороссии» в качестве прецедента, по которому Одесса может отделиться от Украины. Он также напомнил, что Одесса была основана Екатериной II и более двух столетий оставалась «российским форпостом на Черном море», а теперь, по его словам, превратилась в «хаб для переброски оружия и базу морских диверсантов».

В то время как российские чиновники утверждают, что судьбу города должен решать народ, украинские лидеры видят в этих заявлениях признак российского экспансионизма и угрозу.

«Путину нужна Одесса не из-за истории, а из-за стратегии», — заявил CNN один из высокопоставленных украинских чиновников, предупредив, что риторика Москвы может означать новые территориальные амбиции.

Контекст — более чем тревожный. По мере того как президент США Дональд Трамп готовится ко второму раунду переговоров с Владимиром Путиным, в Киеве растут опасения, что Одесса может стать предметом обсуждения. По данным The New York Times, советники Владимира Зеленского опасаются, что Трамп может пойти на дальнейшие уступки Москве и может согласиться, чтобы Одесса перешла под контроль РФ.

Путин неоднократно называл Одессу «русским городом». В конце 2023 года он заявил, что она может стать как «символом мира», так и «яблоком раздора». Пока что Одесса остается под контролем Украины — но ее судьбу, возможно, будут решать далеко за пределами страны.


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