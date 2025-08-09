Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Помощник Путина Юрий Ушаков подтвердил проведение саммита, сообщив, что Москва ожидает следующую встречу в России.
Трамп сообщил о саммите в социальной сети Truth Social: «Долгожданная встреча между мной, президентом Соединенных Штатов Америки, и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в Великом штате Аляска. Подробности будут позже. Спасибо за внимание к этому вопросу!»
По словам Ушакова, президенту США передано приглашение провести следующую после аляскинской встречу на российской территории.
Губернатор Аляски Майк Данливи приветствовал выбор своего штата как места проведения переговоров. «Аляска является самым стратегическим местом в мире, расположенным на перекрестке Северной Америки и Азии, с Арктикой на севере и Тихим океаном на юге», — заявил он.
Данливи подчеркнул геополитическое значение региона: «То, что происходит в Арктике и Тихом океане, влияет на Аляску раньше, чем на остальную часть страны». По его мнению, «вполне логично, что дискуссии мирового значения происходят именно здесь».
«На протяжении веков Аляска была мостом между народами, и сегодня мы остаемся воротами для дипломатии, торговли и безопасности в одном из важнейших регионов мира. Мир будет наблюдать, и Аляска готова принять эту историческую встречу», — добавил губернатор.
Ранее, 7 августа, Путин рассматривал ОАЭ как возможное место встречи: «У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятие подобного рода. Один из друзей — президент ОАЭ. Я думаю, мы решим, но это было бы одним из вполне подходящих мест».