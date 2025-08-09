Губернатор Аляски Майк Данливи приветствовал выбор своего штата как места проведения переговоров. «Аляска является самым стратегическим местом в мире, расположенным на перекрестке Северной Америки и Азии, с Арктикой на севере и Тихим океаном на юге», — заявил он.

Данливи подчеркнул геополитическое значение региона: «То, что происходит в Арктике и Тихом океане, влияет на Аляску раньше, чем на остальную часть страны». По его мнению, «вполне логично, что дискуссии мирового значения происходят именно здесь».

«На протяжении веков Аляска была мостом между народами, и сегодня мы остаемся воротами для дипломатии, торговли и безопасности в одном из важнейших регионов мира. Мир будет наблюдать, и Аляска готова принять эту историческую встречу», — добавил губернатор.

Ранее, 7 августа, Путин рассматривал ОАЭ как возможное место встречи: «У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятие подобного рода. Один из друзей — президент ОАЭ. Я думаю, мы решим, но это было бы одним из вполне подходящих мест».