Лукашенко: «Украина не нападала на Россию»
По словам президента Беларуси, договор о взаимной обороне не обязывает Минск участвовать в боевых действиях
8 августа 2025 г.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина не совершала нападения на территорию России, в частности в Курской области, поэтому Минск не стал подключаться к боевым действиям по договору о взаимной обороне.

Об этом он сообщил в интервью журналу Time, отвечая на вопросы журналиста Саймона Шустера.

Когда Шустер поинтересовался, не упрекал ли Владимир Путин белорусскую сторону за отказ направить войска, учитывая, что Северная Корея, также имеющая договор о взаимной обороне с Москвой, отправила военных в Курскую область, Лукашенко ответил отрицательно.

В ответ на уточняющий вопрос — обязывает ли Беларусь договор участвовать в подобных операциях, если они повторятся, — Лукашенко заявил, что не считает действия Украины нападением на Россию:

«Это же не нападение Украины на Россию. Возможно, вы так это интерпретируете. Но какое это нападение? Идет война, произошло столкновение. У нас разные взгляды на причины этой войны. В рамках боевых действий одни заходят туда, другие — сюда. Мы тщательно проанализировали ситуацию и не увидели необходимости вмешиваться. Да и без корейцев россияне справились бы», — заявил он.


