Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина не совершала нападения на территорию России, в частности в Курской области, поэтому Минск не стал подключаться к боевым действиям по договору о взаимной обороне.

Об этом он сообщил в интервью журналу Time, отвечая на вопросы журналиста Саймона Шустера.

Когда Шустер поинтересовался, не упрекал ли Владимир Путин белорусскую сторону за отказ направить войска, учитывая, что Северная Корея, также имеющая договор о взаимной обороне с Москвой, отправила военных в Курскую область, Лукашенко ответил отрицательно.