Дочерняя компания «Газпрома» «Газпром экспорт» и его основной партнер в Турции компания BOTAŞ подписали пакет соглашений о сотрудничестве в сфере поставок газа и использования газотранспортной инфраструктуры, сообщает «Интерфакс».

Стороны заключили новый контракт, который предполагает поставку в адрес BOTAŞ по трубопроводу «Турецкий поток» до 5,75 млрд кубометров газа ежегодно в течение четырех лет. Договор начал действовать с 1 января 2022 года.

Предыдущий контракт между компаниями предполагал ежегодную поставку газа в адрес BOTAŞ в ежегодном объеме 4 млрд кубометров. Новое соглашение заменило его.

В 2021 году «Газпром» поставил в Турцию примерно 27 млрд кубометров газа. Это примерно на две трети превышает показатель 2020 года. Потребление газа в Турецкой Республике растет. Часть объемов газа, которую ранее закупал BOTAŞ, сейчас переоформлена на частных импортеров. О продлении или заключении новых контрактов с независимыми покупателями пока российская сторона не сообщала.