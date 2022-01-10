ТУРЦИЯ
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Турция в 2021 году экспортировала томаты на рекордную сумму
Турецкие экспортеры поставляют томаты в 53 страны. В ближайшее время список государств-импортеров может пополниться также США и Канадой
Турция в 2021 году экспортировала томаты на рекордную сумму
Фото: АА / Others
10 января 2022 г.

Рекордную прибыль получила Турция от экспорта томатов в 2021 году, передает Anadolu со ссылкой на данные Ассоциации экспортеров Юго-Восточной Анатолии.

Выручка выросла на 16% по сравнению в 2020 годом ($313,273 млн) и составила $363,29 млн. При этом география поставок томатов из Турции обширна: в 2021 году список стран-импортеров помидоров из Турции пополнился тремя странами и достиг 54 государств.

Наибольший объем турецких томатов был отправлен в Россию (в денежном выражении — $68,01 млн), на втором месте — Румыния ($58,34 млн). Значительно увеличила в прошлом году объем импорта помидоров Болгария — на 42% ($40,96 млн).

«Количество стран, в которые мы экспортируем, и наши возможности растут. Увеличение показателей нашего экспорта в 2021 году и диверсификация стран-импортеров — приоритет для нас», — отметил президент Ассоциации инвесторов и производителей тепличного хозяйства Мюслюм Янмаз.

По его словам, Америка и Канада также стремятся стать импортерами турецких томатов и перца. «В эти дни мы принимаем компанию, которая планирует большие закупки для Канады. Если процесс начнется, мы диверсифицируем количество стран с точки зрения экспорта, и у нас будет возможность еще больше увеличить показатели продаж в 2022 году», — указал Мюслюм Янмаз.

Мехмет Самбур — один из фермеров, который в провинции Шанлыурфа выращивает томаты в теплицах, обогреваемых энергией геотермальных источников, — указал, что 2021 год был крайне урожайным. «Как фермеры, мы сделали все, чтобы внести свой вклад в экономику страны», — заключил Мехмет Самбур.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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