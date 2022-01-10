6 января Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по предотвращению издевательств в СИЗО и колониях. Соответствующее поручение он дал министерству юстиции и Генеральной прокуратуре РФ. В документе, опубликованном на сайте Кремля, сказано, что к 1 июня необходимо проанализировать практику применения уголовно-исполнительного законодательства РФ и в случае необходимости — подготовить предложения для недопущения «применения незаконных методов воздействия к лицам, содержащимся под стражей и осужденным к лишению свободы». Ответственными за выполнение поручения назначены министр юстиции Константин Чуйченко и Генпрокурор Игорь Краснов. Эту новость ждали давно, однако особого воодушевления и оптимизма она не принесла. Мало кто думает, что ставшие за несколько столетий частью системы пытки в местах не столь отдаленных возможно искоренить за несколько месяцев.

Посадки

О пытках в тюрьмах в России журналисты и правозащитники пишут давно и систематически. Об этом снимают даже целые передачи, где, не скрывая лиц, выступают с леденящими кровь подробностями истязаний потерпевшие. Однако эффект разорвавшейся бомбы случился, по сути, только в ноябре 2021-го, когда Gulagu.net опубликовал несколько видеозаписей пыток в колониях. Как прокомментировали те видео журналисты «Дождя»: «Смотреть на это невыносимо, ничего более страшного, возможно, и не публиковалось в российском секторе интернета».

На фоне разгоревшегося на международном уровне скандала президент отправил в отставку главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова, который всегда считался креатурой руководства ФСБ, а также замглавы службы генерал-лейтенанта Анатолия Якунина.

Новым директором ФСИН был назначен генерал-полковник Аркадий Гостев, прежде заместитель министра внутренних дел, близкий к главе МВД Владимиру Колокольцеву полицейский и состоящий в дружеских отношениях с бывшим первым замом начальника УВД по Рязанской области Алексеем Савиным. Два источника РБК, близких к ФСИН, сообщили, что назначение на должность главы службы высокопоставленного сотрудника МВД может означать переход фактического контроля за системой тюрем в России от ФСБ к МВД. И тут остается только гадать, что за этим последует.

Также 20 декабря стало известно, что сенаторы Андрей Клишас и Владимир Полетаев, депутат Госдумы Павел Крашенинниковвнесли в нижнюю палату парламента законопроект о внесении поправок в Уголовный кодекс, усиливающий ответственность за пытки со стороны любых представителей власти, который на волне бурных обсуждений в мире правительство уже поддержало. Законопроектом предлагается выделить пытки в отдельную ч. 3 ст. 302 УК и установить наказание от 4 до 12 лет лишения свободы. Ведь сегодня в УК пытки, кем бы и к кому бы они ни применялись, не рассматриваются как самостоятельный вид преступления.

А 23 декабря во время своей ежегодной пресс-конференции президент ответил на вопрос известной журналистки Ксении Собчак о пытках в тюрьмах и в частности про генерала-мучителя. По ее словам, есть информация о том, что начальник ГУФСИН России по Иркутской области Леонид Сагалаков мог иметь отношение к ним. Президент ответил, что после публикации архива Gulagu.net с пытками в российских колониях и СИЗО было возбуждено 17 уголовных дел и уволено более 10 человек. Он обещал разобраться в данном вопросе и отметил, это «проблема не только России», что она существует и в других странах мира.

Садизм на потоке

И тем не менее, именно для России эта проблема весьма актуальна, поскольку зверские мучения фактически стали «инструментом» системы наказания. Как пишет «Дождь», в стране происходят «массовые пытки заключенных»: «Эта чудовищная жестокость поставлена на поток, есть отчетность, план по выполнению работ, KPI, целевые показатели». Также телеканал отмечает, что «потоковый, системный, методичный садизм — это самый страшный садизм из всех возможных садизмов». И как оказалось, он еще и документируется для отчета руководству и для «обмена опытом».

Огромный 40-гигабайтный архив ФСИН и ФСБ с пытками и бесчеловечными издевательствами над заключенными, который получил правозащитный проект Ganagu.net, появился потому, что мучители саратовской системы ФСИН системным образом фиксировали пытки на видеорегистраторы. Для того, чтобы потом работать с материалом. Администратор этой системы видеонаблюдения Сергей, сам заключенный, сумел переправить его за границу. Он следил за системой видеонаблюдения, готовил видеорегистраторы к работе, выдавал их команде активистов, тоже осужденным, которые занимались пытками.

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин, который и получил архив из рук Сергея, говорит: «Он по команде руководства ОТБ-1 переносил это все на один из компьютеров, находящийся в штабе, но который не был зарегистрирован официально и не проходил по ведомостям ФСИН. <…> копировал видеофайлы на флэшку, которую <…> потом передавали либо руководству УФСИН по области, либо оперативникам главного управления ФСИН, либо УФСБ по области в качестве отчета о выполненной работе».

Отдельный ужас состоит в том, что, как рассказал Осечкин со слов Сергея, если файлы оказывались битыми или с плохим звуком, с плохой картинкой, то администратор получал приказ выдать садистам новые регистраторы и те шли пытать и насиловать заключенных снова.

«Мы давно знали о том, что творится в тюрьмах, но нам не хватало доказательств», — отмечает сейчас основатель Gulagu.net. По его словам, речь идет не только о пытках и изнасилованиях, но и ликвидации отдельных заключенных. «Теперь мы понимаем, что произошло с Пшеничным (бизнесмен Валерий Пшеничный, замучен и убит в СИЗО), Владимиром Евдокимовым (топ-менеджер госкорпорации «Роскосмос» Владимир Евдокимов был найден в СИЗО с ножевыми ранениями и перерезанным горлом)», — заключил Овечкин.

«Джокер» и «вырывание ногтей»

The Insider с экспертом юридического департамента благотворительного фонда «Русь сидящая» Денисом Тимохиным разобрался в разновидностях пыток в современной России. Также «Сноб» собрал целый каталог экзекуций, которые чаще всего применяют сотрудники российской пенитенциарной системы.

Например, оппозиционный гражданский активист Ильдар Дадин рассказывал о пытках в карельской колонии в 2017-м: «За две минуты пыток я сломался и готов был подписать все». Его «подвешивали, избивали, опускали головой в унитаз». Последнее действо называется у мучителей «водолаз», это когда заключенного опускают головой в ведро с водой или унитаз и удерживают там.

Еще в тюрьмах распространена пытка «диета», не требующая от правоохранителей большой фантазии. О лишении заключенных еды и питья, а также элементарных гигиенических условий, в частности, заявляла пермская ОНК. «Джокер» применялась в карельской ИК-1. Это — разрыв силой или разрезание ножом или бритвой уголков рта.

Пытка электричеством посредством полевого телефона «ТА» (он же «Тапик») называется «Звонок другу», «Интернет». Оголенные провода прикручиваются к пальцам задержанного или гениталиям, после чего для генерации вызывного напряжения прокручивается складная ручка на боку аппарата. «Кираса», «Выбить пыль» — многократное нанесение ударов плашмя фронтальной поверхностью армейского бронежилета (например «Кираса-5» весом более 11 кг) по спине задержанного.

Не самая популярная из российских пыток во ФСИН, так как оставляет явные следы, — «вырывание ногтей». Дело в том, что в 2010 году родственники осужденного Виталия Бунтова, находящегося в тульской ИК-1, принесли правозащитникам ногтевые пластины в качестве доказательства пыток. Администрация колонии заявила, что заключенный остался без ногтей из-за грибка, но доказать это не смогла, и Европейский суд заставил выплатить Бунтову компенсацию.

Также в тюрьмах происходят «пытки музыкой». Осужденный шахматист Юрий Шорчев поведал, что его принуждали слушать композиции группы Rammstein: «Периодически меня выводили из камеры в коридор, голым ставили на «растяжку» и врубали на полную катушку Rammstein через динамик над головой. От такого сильного звука порой не просто глохнешь — физически ужасно больно, из ушей идет кровь. Пытка длилась всю ночь. Кстати, тот же Rammstein я слушал вообще каждый день и в камере — через маленький динамик над дверью. Такая музыка могла тоже свести с ума. Хотелось кричать!»

Еще одно мучение — «Удавка» или «пакет». Удавкой может стать любая веревка, ремень или резинка, которые чаще всего используются не самостоятельно, а с пакетом, надетым на голову заключенному. Иногда для усиления эффекта в пакет брызгают перцовым спреем. Если заключенный погибает от удушья, его смерть не составляет труда выдать за самоубийство.

«Мама, помоги!»

Все это — не фильм ужасов и не выдуманные рассказы фантастов. Это – «реальность России XXI века, как и смерти заключенных от побоев или в результате самоубийств, вызванных бесчеловечным обращением», писал еще в 2020-м «Проект». Тогда же с помощью статистики и уникальных свидетельств он доказывал, что проблема пыток в российской пенитенциарной системе не решается.

«Это у них называлось «воспитание», — рассказал бывший заключенный омской ИК-7 Мухтар Алиев. — Видите пальцы на руке? Они переломаны. Левое ухо у меня не слышит, правая нога плохо работает. Там не исправляют, а жестоко пытают. Вплоть до того, что бутылку из-под минеральной воды засовывают в отверстия людей. Меня пытали током так, что я теперь не способен ни на что ни для одной женщины. Каждые день и ночь ты там только и слышишь: «Мама, помоги!».

«Зачем это делается? Человеку, который попадает в зону, дают понять, что он один, что его жизнь может закончиться в один момент», — объяснял «Проекту» бывший прокурор, а теперь правозащитник Алексей Федяров.

Кстати, за пытки в омской колонии №7 осудили только одного сотрудника — инспектора отдела безопасности ИК-7 Василия Трофимова. В сентябре 2018 года суд приговорил его к 2 годам колонии общего режима за превышение полномочий. В августе 2018 года лишился своей должности начальник Омского УФСИН Сергей Корючин — его просто уволили указом президента.

Если общество заснет…

Действительно, сотрудников ФСИН привлекают к уголовной ответственности в основном за взятки или «проносы». А вот за избиение заключенных их судят чрезвычайно редко. Во-первых, избиение — это ЧП, ни один начальник зоны не хочет фиксировать подобное происшествие. Во-вторых, многие сотрудники, по словам бывших работников ФСИН, откупаются и продолжают работать. По подсчетам «Проекта», из трети учреждений ФСИН, на сотрудников, которых все осудили за избиения, продолжали поступать сообщения о необоснованном применении физической силы к заключенным.

Если доведенный заключенный решается заявить о нарушении своих прав и его жалоба доходит до прокуратуры, СК или правозащитников, то обычно проверка проводится формально. «Следователь, например, приезжает, а свидетелей ему выводят подготовленных, они говорят: «Избиений не было», — уточняет юрист «Русь Сидящая» Алексей Федяров. — После таких пояснений возбудить дело тяжело. Кроме того, сотрудники ведомств между собой общаются, это обычная связка, которая выехала пожарить шашлычков, побухать».

«Мы находимся в историческом моменте, когда все человечество узнает страшную правду о том, что происходило в РФ последние пять лет», — говорит Осечкин, имея в виду полученный пыточный архив. Сейчас он находится в Страсбурге, «материалы уже переданы в Международный Комитет по предотвращению пыток». Это, пожалуй, и является основной причиной действий со стороны властей: замолчать тему уже не получится.

«Как бы в дальнейшем ни сложилась моя судьба, правды уже не утаить», — говорит Владимир. Он «готов лично свою жизнь положить на то, чтобы в России никого не били и не пытали», но: «Если и сейчас общество заснет и посчитает, что лучше ничего не менять, — дальше, мне кажется, спецслужбы легализуют эти пресс-хаты и реформы по демократизации будут отодвинуты на десятилетия».

Кстати, в России в исправительных учреждениях и СИЗО на конец 2020-го находилось 493 310 человек. Для их содержания в стране действует 923 учреждения ФСИН. С 2015 по 2019 гг. как минимум из 334-х из них поступала информация об избиениях или пытках.