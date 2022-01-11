Повышение температуры тела — одна из самых распространенных причин обращения к врачу во всем мире. В России, например, 8 из 10 визитов к педиатру и 30% вызовов «скорой» связаны с лихорадкой.

Почему повышается температура?

Лихорадка — древнейший адаптационный механизм. Его вызывают особые вещества — пирогены, которые поступают извне или вырабатываются в организме под влиянием самых различных процессов, начиная от травм и заканчивая инфекциями и делением опухолей.

Благодаря повышению температуры активизируется иммунитет и снижается рост микроорганизмов. Необходимые для борьбы с инфекцией антитела (иммуноглобулины) и клетки иммунной памяти, интерфероны вырабатываются в условиях высокой температуры. Многие микробы перестают размножаться при лихорадке.

Но если t°С достигла значения 40°С и выше, ее защитная функция утрачивается и проявляется негативное воздействие на организм: чрезмерно ускоряется обмен веществ, увеличивается потребление кислорода, усиливается потеря жидкости и резко возрастает нагрузка на сердце, происходит денатурация белков (изменение их молекул, свойств и тд).

Ученые предполагают, что в ходе эволюции лихорадка позволила ускорить выздоровление млекопитающих с легкими формами инфекции. При этом она же провоцировала гибель безнадежно инфицированных особей, которые могли создать угрозу возникновения эпидемии и вымирания вида.

До появления антибиотиков лихорадка была основным средством в борьбе с инфекциями. Известно, что врачи в то время успешно лечили тяжелый нейросифилис с помощью зараженияпациентов малярией Plasmodium vivax, вызывающей значительное повышение температуры.

Нормальные и патологические значения температуры

В отношении «нормальной» температуры тела до сих пор нет единого мнения среди ученых. Кто-то называет значения до 37°С, кто-то до 37,5°С, кто-то до 37,7°С. В норме в течение суток температура тела может колебаться от 0,25 до 0,5°C. Наименьшие значения фиксируются в 4 часа утра, наибольшие — около 18 часов.

Есть 3 распространенных способа измерения температуры:

— оральный (через рот) — аксиальный (в подмышечных впадинах) — ректальный (через прямую кишку)

Самой достоверной называют ректальную t°С. Она обычно на 0,27–0,38°C (0,5–0,7°F) выше, чем оральная. Температура в подмышечных впадинах примерно на 0,55°C (1,0°F) ниже, чем температура в полости рта.

Человек считается температурящим, если оральная температура превышает 37,5°C или ректальная превышает 38°C. Гиперпирексия — это состояние, когда температура превышает 41,1°C. Гипотермия определяется ректальной температурой 35°C (95°F) или ниже.

Кроме того, на показатели температуры влияет уровень физической активности, возраст, пол, а также раса и даже прием пищи.

Механизмы повышения температуры

Повышение температуры тела — это целый каскад сложных цепочечных реакций, и мы не будем останавливаться на них подробно. Отметим лишь основные звенья.

Лихорадка регулируется пирогенами (веществами, вызывающими повышение температуры) и криогенами (веществами, препятствующими чрезмерному подъему температуры). Баланс между ними определяет выраженность и течение лихорадки.Пирогены могут попадать в организм извне (экзогенные), а могут вырабатываться внутри него — эндогенные. Экзогенные пирогены представляют собой целые микроорганизмы/их частицы или токсины. Наиболее изученный экзогенный пироген — это компонент клеточной стенки бактерий, называемый липополисахаридом.

Под действием экзогенных пирогенов вырабатываются эндогенные — цитокины, к которым относятся интерлейкины, интерферон гамма, цилиарный нейротропный фактор и фактор некроза опухоли. Эти вещества выделяются нейтрофилами, макрофагами и лимфоцитами.

Криогены включают противовоспалительные цитокины, гормоны и многие другие субстанции. Они проявляют свои жаропонижающие свойства за счет подавления синтеза пирогенов и увеличения теплоотдачи. Криогены отвечают за защиту организма от разрушительных последствий неконтролируемой лихорадки.

Быть или не быть: лечить лихорадку или нет?

Несмотря на то, что повышение температуры — один из древнейших механизмов, изучение лихорадки и целесообразности применения жаропонижающих средств ведется до сих пор.

Недавно ученые выяснили, что подавление лихорадки ацетаминофеном (парацетамолом) задерживает выздоровление от ветряной оспы и малярии. Кстати, следует подчеркнуть, что именно при ветрянке и других герпесвирусных инфекциях не рекомендовано применение ибупрофена, ибо это сопряжено с риском частых кожных осложнений.

Использование НПВП (нестероидных противовоспалительных препаратов) у детей и взрослых с инфекциями нижних дыхательных путей увеличивало количество осложнений, включая эмпиему (гной в легких) и длительную госпитализацию. В другом исследовании, в котором участвовали пациенты с сепсисом, было выявлено, что лучшая выживаемость зафиксирована у больных с наиболее высокой температурой в течение первых 24 часов.

В недавнем обсервационном исследовании пациентов с пневмонией COVID-19 было обнаружено, что наличие лихорадки (выше 39°C) было связано с лучшей выживаемостью. Однако другое исследование с участием COVID-19 показало положительную связь между лихорадкой и другими тяжелыми симптомами.

Как видим, невозможно утверждать об однозначной пользе или же вреде лихорадки, каждый случай заболевания индивидуальный.

Как же действовать при повышении температуры у взрослых и детей?

Если состояние больного позволяет, то можно начать с физических методов охлаждения: намочить марлю водой комнатной температуры и произвести обтирание тела. Обильное теплое питье, покой, проветривание комнат.

Нельзя растирать кожу спиртом, уксусом, барсучьим, гусиным или иным жиром. Особенно у детей! Их кожа снабжается кровью намного интенсивнее взрослой и через нее химически активные вещества всасываются в кровь. Т.е. спирт впитывается через кожу и отравляет организм.

Почему кажется, что спирт снижает t°С? Когда мы наносим спирт на кожу, он начинает активно испаряться и уносит тепло. Снижается температура верхнего слоя кожи. Но не снижается внутренняя температура тела.

Уксус, будучи кислотой, помимо перечисленных выше явлений, образует пленку на коже, не давая ей дышать, и может приводить к ожогу. Про растирание жиром/маслами и объяснять не приходится — эти действия приводят к обратному процессу: повышают t°С.

!Печальный личный опыт. У родственников был случай, когда заболел грудной ребенок и стал сильно температурить. Дело было в поселке. Понятное дело — бабушки-знахарки, все дела. Стали растирать ребенка свиным и бараньим жиром. Температура усилилась, ребенок вскоре погиб.

Что же касается медикаментозных способов снижения температуры, то современное медицинское сообщество предлагает пользоваться следующими рекомендациями (клиника Майо):

— Дети в возрасте до 3 месяцев: при повышении t выше 38°C (100,4°F) необходимо обратиться к врачу, даже если у ребенка нет других жалоб.

— Дети 3–6 мес: при t до 38,9°C (102°F) давать ребенку больше жидкости. Лекарства не нужны. Обратиться к врачу, если малыш необычно себя ведет, вялый или раздражительный, либо t выше 38,9°С.

— Дети 6–24 месяцев: в случае повышения t выше 38,9°C ребенку нужно дать ацетаминофен (парацетамол). От 6 мес. и старше можно применять ибупрофен. Аспирин давать детям нельзя! Врачу необходимо показаться, если лихорадка не поддается лечению или длится дольше одного дня.

— Дети 2-17 лет: до достижения 38,9°C наблюдаем за состоянием ребенка и даем больше пить. Если выше 38,9°C: если ребенку дискомфортно, даем ему парацетамол или ибупрофен в дозировках по весу (!). Необходим визит к врачу, если лихорадка не поддается лечению или держится дольше 3 дней.

— Взрослые 18 лет и старше: если t не поднимается выше 38,9°C, рекомендуется отдыхать и пить больше жидкости. К врачу нужно обязательно обратиться, если лихорадка сопровождается сильной головной болью, ригидностью шеи, одышкой или другими необычными симптомами. При температуре 38,9°C можно принять ацетаминофен, ибупрофен или аспирин, если лихорадка вызывает существенный дискомфорт. Не откладывать осмотр врача, если температура не поддается лечению, постоянно составляет 39,4°C и выше или длится более 3 дней.

Обратите внимание, что значения температуры, приведенные выше, получены с помощью ректальных и оральных термометров. Однако эти рекомендации не предназначены для людей, страдающих иммунодефицитом, принимающих химиотерапевтические препараты или недавно перенесших хирургическое лечение.

Внимание: дети!

Что важно знать о снижении температуры у детей?

— Ориентируемся не столько на цифры градусника, сколько на самочувствие ребенка. Если ребенок вялый, слабый, апатичный, видно, что ему явно плохо, то мы снижаем температуру, даже если она не выше 37,5-38°С.

— Не забываем, что у детей повышенный обмен веществ, а при лихорадке он только усиливается. Они больше теряют жидкость (с температурой, одышкой, потом), появляется опасность обезвоживания. Поэтому даем обильное теплое питье. Но кушать не заставляем: организм борется с болезнью, ему не до переваривания еды. Даже если похудеет на время болезни, ничего страшного — нагонит, когда поправится.

— Наша задача — постепенное снижение температуры! Не ждите, что, дав антипиретик при 39°С, через полчаса вы увидите на градуснике 36,6. Норма — это снижение хотя бы на 0,5°С через полчаса. Не надо пытаться давать препарат в больших дозах, чтобы сбить сразу с 39 до 36,6. Иначе получите побочные эффекты!

— При повторной даче антипиретика важно соблюдать интервал. Парацетамол можно принимать каждые 4 часа, ибупрофен — каждые 6 часов. По некоторым другим источникам интервал еще строже — парацетамол через 6 часов, ибупрофен через 8.

—Фебрильные судороги — частое явление у детей. Это судороги на фоне повышения температуры. Это доброкачественное состояние, его не нужно пугаться, хотя и выглядит страшно. Оно проходит само и не вызывает последствий для мозга, не приводит к эпилепсии и прочим осложнениям. Это просто особенность реакции организма. Важно засечь время начала и конца, положить ребенка на бок (не суем ничего в рот!!) и если такой случай впервые, то вызвать скорую.

— Различают красную и белую формы лихорадки. При красной мы видим ребенка с красными щечками, горячими ручками и ножками. Она хорошо снижается жаропонижающими. При белой лихорадке происходит спазм сосудов, ребенок бледный, кожа мраморная, холодная на ощупь, руки и ноги тоже холодные.

В этом случае жаропонижающие могут быть неэффективны, и тогда следует вызвать врача. Нельзя кутать больного, тепло одевать, но можно согреть его изнутри теплыми жидкостями, растереть пятки (всухую!). Также считается, что белая лихорадка — это стадия, предшествующая красной, и вскоре такой ребенок станет горячим и румяным.

— Для детей есть разные формы препаратов: свечи, таблетки, сиропы. Малышам больше подходят свечи, однако они неэффективны при температуре выше 39,5°С и при белой лихорадке. В таком случае лучше дать сироп.

— Помните, что детям разрешены всего два антипиретика — парацетамол и ибупрофен. Нельзя давать аспирин — он провоцирует синдром Рея, от которого смертность 40%. Нельзя анальгин — угнетает кроветворение и вызывает агранулоцитоз, угрожающее жизни состояние. Нимесулид (найз) также под запретом — вызывает токсический гепатит.

Антигистаминные препараты бесполезны при лихорадке, никак не усиливают действие антипиретиков и, более того, старые антигистаминные вызывают побочки со стороны нервной системы — вплоть до галлюцинаций.

— Повторюсь, что при ветрянке и других герпесвирусных инфекциях не рекомендовано применение ибупрофена, ибо это сопряжено с частым риском кожных осложнений.

—Антибиотики самостоятельно не назначаем, даже если температура держится более 3 дней. Это устаревшее мнение, и сейчас оно не актуально. В большинстве случаев температура вызвана ОРВИ, она может длиться и неделю, но не требует антибиотиков. Иначе вырастите бактерии-мутанты, устойчивые к антибиотикам.

— И самое главное: при даче жаропонижающих детям ориентируемся не на возраст, а на вес!

На многих упаковках пишут дозировку по возрасту — забудьте вы об этом. Правильно будет рассчитывать дозу именно по весу, ибо в одном и том же возрасте разные дети весят по-разному, и, соответственно, доза потребуется разная.

А сейчас мы постараемся научить вас рассчитывать дозу для ребенка! Возьмем два главных препарата: ибупрофен и парацетамол. Это единственные разрешенные у детей антипиретики.

Разовая доза Ибупрофена — 8–10 мг на кг массы тела, парацетамола — 10–15 мг на кг массы тела. Чтобы было легче считать, возьмем среднее значение двух препаратов — это 10 мг/кг массы тела.

Разберем на примере

Ребенку 2 года, он весит 12 кг.

Значит, 10 мг препарата умножаем на 12 кг массы тела ребенка: 10 х 12 = 120 мг. Это разовая доза, то есть столько мы должны дать за один раз.

Так как детям в таком возрасте нужен сироп, то часто на упаковках пишут: в 5 мл сиропа — 100 мг препарата.

Тут надо произвести следующий расчет:1) 5 мл — 100 мг, следовательно в 1 мл — 20 мг. 2) Предыдущую разовую дозу (120 мг) делим на эти 20 мг, в данном случае 120 : 20, получаем 6 мл.

Почему важна верная дозировка препарата?

!Когда я работал в приемном отделении, поступали дети с лихорадкой, и мы в большинстве случаев им давали только правильно рассчитанную дозировку, и температура спадала.

Но также были и случаи передозировки жаропонижающими. Причина была как раз в даче неверной дозы: мама дает дозу по возрасту, как написано на упаковке, но ребенок крупный, доза дана маленькая, эффекта нет. Мама снова дает препарат, не выдерживая интервал, и уже общая дозировка превышает норму, возникает передоз. А если бы она знала, что надо рассчитать по весу, то сразу дала бы правильную дозу и не пришлось бы обращаться в больницу.

Подытожим

— Повышение t°С тела — это в первую очередь защитный механизм, поэтому не стоит торопиться сбивать ее сразу. Но нужно ориентироваться на самочувствие: если оно позволяет, до 38,5°С можно и потерпеть. Если же вам или ребенку плохо, то не тяните, дайте антипиретик.

— Учитывайте особенности детского организма, дозировку по весу, индивидуальную реакцию, применяйте только дозволенные препараты.

— Если температура нормализовалась и пошло улучшение самочувствия, однако спустя несколько дней снова наблюдаются подъем температуры и ухудшение, то обратитесь к врачу.

— Не принимайте самостоятельно антибиотики, даже если температура держится более трех дней.

— Помните о правильной дозировке жаропонижающих средств.

И будьте здоровы!