Количество трудящихся россиян младше 30 лет сократилось с сентября 2020-го по сентябрь 2021-го года на 460 500 человек, пишет РБК со ссылкой на исследование FinExpertiza, основанное на данных Росстата. Общее количество работающих во всех возрастных группах за тот же период увеличилось на 1,84 млн — до 72,3 млн человек.

Причина сокращения молодой рабочей силы — демографические ямы XX века, итогом которых в том числе стал кризис рождаемости 1990-х годов, отметил в разговоре с РБК глава Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон. По его мнению, сначала революция и гражданская война, затем Вторая мировая война «выбили» часть молодых людей в своих поколениях, которые погибли. «Оставшиеся в живых родили меньше детей. Эхо этих событий наложилось на трудности 1990-х. В итоге в 2020-е годы выходит на рынок труда малочисленное поколение, на котором отразились все эти драматические события», — пояснил он. По прогнозу эксперта, спад численности молодых специалистов будет продолжаться до 2035 года.

Сказалась на занятости молодежи и пандемия. За этот период тысячи молодых людей, работавших в сфере услуг в малом бизнесе и других пострадавших от карантинных ограничений отраслях, лишились работы, говорится в исследовании FinExpertiza. К этому добавился отток трудовых мигрантов, среди которых велика доля молодежи, добавили эксперты компании. В 2021 году российский рынок труда восстановился до допандемийных уровней, однако доля молодых работников сократилась.

В России, как ни в одной другой европейской стране, высок потенциал повышения производительности труда, однако экономика долго «строилась на использовании дешевого труда, а значит, отсутствовала мотивация применения современных технологий», отметил в беседе с РБК профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. «Теперь бизнесу придется в спешном порядке задумываться о модернизации производства, особенно в тех сферах, где требуется молодая рабочая сила и где закрыть кадровые бреши за счет повышения пенсионного возраста не удастся», — заключил он.

Как отмечает Минтруд, следующее за нынешними 20-летними молодыми людьми поколение оказалось более многочисленным. «В ближайшие десять лет доля возрастной группы от 15 до 29 лет в общей структуре населения будет расти. Если в 2020 году она составляла 14,3%, или 22,6 млн человек, то, по прогнозам, в 2030 году она увеличится до 17,1% — 25,4 млн человек», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства.