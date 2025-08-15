Великобритания готова направить своих военнослужащих в Украину после достижения перемирия с Россией. Об этом сообщил министр обороны страны Джон Хили в интервью BBC. По его словам, более 200 военных планировщиков из «коалиции желающих» в последние месяцы разрабатывали детальный план действий на момент прекращения огня.

«Многонациональные силы коалиции готовы действовать с первого дня перемирия. Военные планы завершены», — сказал он.

Министр уточнил, что Британия намерена разместить свои силы на украинской территории для поддержки населения, обеспечения безопасности в воздухе и на море, а также для укрепления обороноспособности страны.

«Лучшей гарантией того, что Россия не возобновит агрессию, является сильная Украина, способная защитить себя», — подчеркнул Хили.

Отвечая на вопрос о действиях в случае нападения России на британских военных, он отказался рассуждать о «гипотетических сценариях», но отметил, что у сил «будет право на самооборону». Хили также предупредил, что Лондон усилит санкционное давление на Москву, если президент РФ Владимир Путин на переговорах в Аляске «покажет несерьезность своих намерений».

По его словам, «роль Великобритании — поддерживать Украину и на поле боя, и за столом переговоров, а также готовиться к моменту прекращения огня, возглавляя совместное планирование с 30 странами коалиции».