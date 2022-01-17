Список стран по количеству введенных против них санкций США возглавили Китай и Беларусь, Россия оказалась на третьем месте. Об этом заявили эксперты Центра новой американской безопасности (CNAS) в Вашингтоне, проанализировав санкционный список SDN (Specially Designated Nationals, SDN).

Ранее в этом списке лидировали Иран, Венесуэла и Северная Корея, отметили они. Это означает, что администрация президента Джо Байдена изменила санкционную политику, существовавшую при его предшественнике Дональде Трампе, уверены эксперты.

В 2021 году американские власти внесли в список SDN 765 объектов, причем на долю Китая, Белоруссии и России пришлось по 12-13% подобных мер. Для сравнения, в позапрошлом году Вашингтон под руководством Трампа наложил санкции на 777 физических лиц, компаний и организаций, объектов собственности. Тогда на первом месте по количеству таких действий был Иран с 43% решений, на втором — Венесуэла с 13%.

Введение американских санкций означает, что активы попавших под них лиц в США замораживаются, а местным компаниям и гражданам запрещается вести с ними бизнес. Иногда прямые ограничения в американской юрисдикции дополняются санкциями против лиц и компаний из третьих стран, которые работают с участниками санкционного списка. Под подобные санкции, как правило, попадают физические лица и компании, но могут и материальные объекты — морские суда, самолеты и вертолеты.

Если оценивать количество американских санкций за последнее десятилетие в целом, то Россия окажется в лидерах — по числу введенных против государства мер ее превосходит только Иран. Об этом эксперты CNAS писали в прошлом году. России могут грозить и новые санкции: жесткие меры — например, касающиеся крупнейших банков — Вашингтон обсуждает с конца 2021 года. Это может произойти в случае «военной эскалации» на украинском направлении.

Речь идет не только о санкциях против крупных российских банков — Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, ВЭБ, РФПИ, МКБ, Альфа-банка, Россельхозбанка, «Открытия», Промсвязьбанка, Совкомбанка, Транскапиталбанка. Под ограничения также могут подпасть высокопоставленные чиновники — президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу (всего в списке 12 человек).