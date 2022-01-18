Объединяясь в сообщества, люди формируют традиции, которые живут, развиваются, меняются и умирают вместе с ними. Традиция — отображение общества: она способна рассказать о людях не меньше, чем официальные исторические памятники культуры. Это своего рода культурный код.

Жизнь в СССР сформировала у советских людей настолько крепкие привычки, что они не готовы с ними расстаться, даже живя в новых реалиях. Во многом их сформировал дефицит. Дефицит абсолютно всего: информации, продуктов, товаров, возможностей, свободы. Традиции праздничного стола сформировались под влиянием того же пресловутого дефицита.

Вся сложность приготовления праздничных блюд заключалась в том, что продукты надо было достать. Причем все то, что сейчас перекочевало в список обычных, и скорее, не совсем здоровых продуктов, у советского человека вызывало трепет.

Майонез, консервированный зеленый горошек, колбаса, мандарины и шампанское — все покупалось не перед праздником, а тогда, когда удавалось. Часто праздничные запасы ждали своего часа по нескольку месяцев. Фраза, ставшая в наши дни мемом: «Не трогай, это на Новый год», — улыбок у советских людей не вызывала.

Таким образом, советское праздничное меню формировалось не какими-то национальными или культурными особенностями, а исключительно лишь плановой экономикой — матерью тотального дефицита.

Иерархия праздников

В Советском Союзе было три главных праздника. К ним готовились, их ждали.

Первый — советский «день Благодарения»: ежегодная годовщина Великой Октябрьской социалистической революции, или «Октябрьские праздники», которые, как ни странно, праздновались 7 ноября (все потому, что сама революция произошла еще до введения нового календаря 25 октября, но по современному исчислению дата припадала на 7 ноября, аналогично дате Рождества в постсоветских странах).

Гуляния длились два дня, а если выпадали на дни по соседству с воскресеньем — то и все три (в СССР была шестидневная рабочая неделя). Парад и демонстрации по городам и весям необъятной страны открывали праздничный марафон, который продолжался в более камерном формате в домах граждан. За накрытыми столами под транслируемые по ТВ концерты с патриотическим репертуаром собирались семьи в знак благодарности революции за счастливую советскую жизнь.

Второй главный праздник — День солидарности трудящихся всех стран 1 Мая. Свою солидарность советские трудящиеся демонстрировали два дня: 1 и 2 мая. Так как Советский Союз простирался от тайги до Балтийских морей, проходя разные климатические зоны, то формат праздника зависел и от географического положения.

Если в северных широтах только-только сошел снег, а где-то еще и нет, то жители советского Юга в это время уже наслаждались отдыхом на природе. В воспоминаниях людей, живших в ту эпоху, много рассказов о первомайских шашлыках.

Безусловно, шашлыки на природе были, однако далеко не массово. Ибо мясо для его приготовления тоже нужно было где-то достать. Советская торговая отрасль промышленности, по всей видимости, не разделяла того мнения, что радость от солидарности с трудящимися нужно непременно заедать жареным мясом. Более тяготея к аскетизму, она предпочитала не искушать рядовых граждан разнообразием и обилием ассортимента мясных отделов.

Поэтому на природу чаще выезжали без шашлыков, а с тем, что удавалось достать. Главное — хорошая компания и отличное настроение. К слову, алкоголь в дефиците не был.

Третий главный и, пожалуй, самый любимый праздник советских граждан — Новый год, единственная дата, имеющая скорее сказочный подтекст, а не идеологический. Но, как и в сказке, чтобы дойти до счастливого и радостного финала, надо пройти немало испытаний. Все тот же квест под названием «достать» придавал празднованию особую радость и удовлетворение от затраченных усилий.

Практически в каждой семье готовилось традиционное советское блюдо — салат оливье. Готовили его в большом объеме, гораздо больше, чем могли съесть, ибо когда еще в следующий раз получится достать майонез и баночку горошка?

Вторым непременным блюдом была сельдь под шубой, в простонародье «шуба». Ничего особенного, но использование майонеза автоматически добавляло блюдо в раздел праздничной кулинарии.

И мандарины. Небольшие зеленоватые кавказские мандарины. Это была основа праздничного стола. Остальные блюда не несли в себе такой сакральной нагрузки, как оливье, шуба и мандарины. Они были вторичны.

«Голубой огонек»

Эпоха ТВ нашла свое отражение в традициях праздника. Да так, что они живы до сих пор. Если телевизионная трансляция военного парада и демонстраций трудящихся была неотъемлемой частью празднования 7 ноября и 1 мая, то Новый год — это тематические фильмы и культовый «Голубой огонек».

Первым новогодним советским фильмом считается легкая музыкальная комедия Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». Впоследствии его назовут культовым новогодним фильмом, пока его в конце 70-х не сменит другой культовый новогодний фильм того же Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром». А формат праздника, показанного в «Карнавальной ночи», позаимствуют для «Голубого огонька».

Клубное мероприятие, где за столиками в зале сидят гости, едят, непринужденно шутят, разыгрывают друг друга, артисты выступают на сцене и спускаются в зал к гостям. В 50-х годах в СССР телевидение только зарождалось, поэтому посиделки за столом под телевизор были еще не приняты.

Но в 60-е формат «огонька» становится суперпопулярным. Зритель, сидящий по другую сторону экрана за накрытым столом, как будто находится в зале, где за соседним столиком также празднуют знаменитые люди и любимые артисты.

Эффект вовлеченности и присутствия: это шоу, пожалуй, самое популярное на советском и постсоветском телевидении. Оно пережило страну, в которой зародилось, и обрело огромную популярность.

«Голубой огонек» и сейчас главный новогодний концерт ВГТРК. Более того, там до сих пор выступают артисты, ставшие популярными еще в советские времена. Конечно, новое поколение тоже приглашают, но костяк мастодонтов советской эстрады нерушим, как Кремлевская стена.

В последние годы старые советские праздничные традиции поддаются острой критике, особенно в соцсетях. Где-то в этом есть зерно истины. К примеру, что собой представляет трансляция «Голубого огонька» на ВГТРК? Шоу собирает всех российских селебритис. Попасть в него довольно престижно. Ведь пару часов артист мелькает в супер прайм-тайме, причем не оплачивая эфир.

По версии самих участников, гонорар они не получают, ибо это считается лучшей рекламой. Но мы-то помним, что ВГТРК — государственная компания, содержание которой обходится налогоплательщикам в круглую сумму. Безусловно, компании выгодно, не вкладывая огромных средств, на выходе получить высокорейтинговый продукт, да и рекламные контракты еще никто не отменял.

Вот и получается, что в выигрыше тут все. Канал, получающий прибыль. Артисты, получающие рекламу и раскрутку своего творчества. Зритель, получивший положительные эмоции, пускай и за свой счет.

Да, это отдает советским прошлым, однако не стоит забывать, что со смертью государства СССР жизнь у людей не закончилась. А люди, как видим, даже советские, хотели «хлеба и зрелищ». У них сформировались свои традиции, почему же эти безобидные традиции им не продолжать?

Это напоминает им время, когда они были молоды, любимы, полны сил и планов на будущее. Когда казалось, что впереди столько всего прекрасного. Когда дети их были маленькими, а родители живы. И пусть дефицит канул в прошлое вместе с советским строем и в любом магазине на полках стоят десятки видов майонезов и горошков, а мандарины везут со всего мира, сотни каналов транслируют концерты мировых звезд, старая песенка про «Пять минут» в исполнении любимой, молодой и живой Людмилы Гурченко все так же заставляет непроизвольно подпевать, как и 50, и 40, и 30 лет назад.