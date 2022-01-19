К концу осени прошлого года России удалось снизить вложения в американский госдолг до $2,4 млрд — по сравнению с $3,7 млрд на начало месяца, сообщают РИА «Новости». К тому моменту краткосрочные инвестиции в российском портфеле составили $2,308 млрд, а долгосрочные — $101 млн.

При этом крупнейшими держателями американских государственных ценных бумаг остаются Япония ($1,32 трлн), Китай ($1,06 трлн) и Великобритания ($579,8 млрд). На четвертом месте — Ирландия с $324,3 млрд, на пятом — Люксембург ($314,3 млрд).

В конце года американский президент Джо Байден подписал закон, согласно которому потолок госдолга страны повышается на $2,5 трлн — до $31,4 трлн. Это было сделано, чтобы предотвратить потенциальный дефолт страны по госдолгу. Власти США ожидают, что увеличение лимита задолженности позволит Вашингтону покрывать свои обязательства до 2023 года.

В 2018 году Центробанк РФ начал массово распродавать американские государственные долговые бумаги из-за западных санкций, направленных против России. Тогда их объем сократился почти вдвое, с $96 млрд до $48,7 млрд, весной — до $14,9 млрд. К февралю прошлого года этот показатель снизился до $12,58 млрд, и, наконец, до $3,85 млрд в марте.

Рекорд по количеству американских госбумаг, которыми владела Россия, был зафиксирован в октябре 2010. Тогда вложения России составили $176,3 млрд, а страна стала шестым в мире по величине держателем гособлигаций США.