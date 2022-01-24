Самобытность и клановый строй казахов, одних из потомков Великой степи, были причиной великих свершений, которые держали в страхе все развитые цивилизации мира одновременно. Появление тюрков и монголов на границах Китая, Индии, Персии, Арабского Халифата, Руси и других европейских государств воспринималось как божья кара и знамение конца света. Наши общие предки (тюрки) наводили ужас и панику. В этой статье речь скорее пойдет о роли личности в новейшей истории Казахстана.

6 июля 1940 года вблизи Алма-Аты родился Нурсултан Абишевич Назарбаев, которому будет суждено править Казахской ССР, а потом и независимой Республикой Казахстан на протяжении 30 лет. Будучи одним из самых видных политических деятелей, он инициировал создание интеграционного объединения на Евразийском пространстве. Его заслуги в самом Казахстане, который оказался одним из оазисов благополучия и стабильности в Центральной Азии, тоже тяжело переоценить. Однако мир сложная штука; он не делится на черное и белое.

В Казахстане существует 3 жуза (объединений родов). Несмотря на споры ученых о значении и происхождении этого явления, можно с уверенностью сказать, что такие объединения имели не только этнический, но и политический характер. Более того, жузы в том или ином виде существуют и у других потомков Великой степи, что указывает на исторически сложившуюся модель социально-экономического и политического управления, защиты своих земель, имущества, интересов и целостности.

Нурсултан Назарбаев, как считается, возглавляет старший жуз. Он гарантировал все эти годы естественное функционирование государства и общества в целом, так как эта модель дает достаточную дискрецию в управлении страной, и потому многое зависит скорее от главного действующего лица. Однако, как и в любом обществе, управление подразумевает не только контроль над основными органами власти, но и над капиталом в стране.

Совсем недавно появилась новость о том, что зять бывшего президента Назарбаева продал пакет акций «КазАзот» компании ТОО Kazakhstan Petrochemicals, который в свою очередь принадлежит Фонду национального благосостояния Правительства Казахстана. Владелец «КазАзота» Тимур Кулибаев женат на средней дочери Назарбаева — Динаре Назарбаевой. В то же время Димаш Досанов (председатель правления АО «КазТрансОйл»), супруг младшей дочери политика Алии Назарбаевой, также покинул свой пост.

Наконец, женатый на старшей дочери, Дариге Назарбаевой, Кайрат Шарипбаев лишился своей должности председателя правления, но уже в АО «QazaqGaz». Более того, дочь Нурсултана Абишевича Динара Кулибаева возглавляет крупнейший банк Казахстана «Халык-банк» и является единственной женщиной-миллиардером в стране по версии Forbes.

Согласно журналу Forbes в окружении бывшего президента Назарбаева преуспели и другие приближенные. Булат Утемуратов с состоянием в 3,6 млрд долларов США (886 место в списке богатейших людей на земле по версии Forbes) долгое время работал помощником и управляющим делами Нурсултана Абишевича. В его распоряжении предприятия горнодобывающей промышленности, отели, банки и другие активы.

Тем не менее, в сети существует много другой информации об активах семьи и приближенных первого президента Казахстана. Однако проверить их сложно, учитывая, что среди них такие организации, как Transparency International UK, которая не раз себя дискредитировала. При этом информация о тех активах, о которых уже было сказано, не является секретом, и этой информации достаточно, чтобы сделать ряд выводов.

Страна с почти 20-миллионным населением занимает обширную площадь, а ее ВВП на втором месте среди стран СНГ после России. Основным источником ликвидности казахской экономики являются нефтегазовые доходы.

Стоит заметить, что те компании, которые были перечислены, в основном относятся к горнодобывающей и химической промышленности, чьими акционерами зачастую является правительство страны. В свою очередь банки, гостиничный бизнес, телекоммуникационные компании и франшизы крупных сетевых ресторанов преимущественно направлены на внутренний рынок, доля которого в доходах казахского бюджета не такая значительная, как экспорт углеводородов и урана (основным акционером «Казатомпрома» является также правительство).

Так, если посмотреть на размер Национального фонда Казахстана, то он вырос с 0,66 млрд долларов США в 2001 году до 58 млрд долларов к 2019 году, то есть в десятки раз за почти 20-летний период. Однако с 2009 года (28 млрд долларов США), после первого обвала цен на нефть, Фонд вырос вдвое.

Стоит тут заметить, что крупнейшая нефтегазовая компания Казахстана — АО НК «КазМунайГаз» — принадлежит тому же самому АО «Самрук-Казына» (90%) и Национальному Банку Казахстана (центральному банку). При этом в разное время руководящую должность АО НК «КазМунайГаз» занимали зять первого президента (Тимур Кулибаев), а затем его (Назарбаева) племянник Кайрат Сатыбалды. Ныне эту компанию возглавляет представитель старшего жуза (в качестве председателя совета директоров) Ахметжан Есимов. Другой представитель старшего жуза — Алик Айдарбаев — занимает должность председателя правления этой компании.

Тем не менее, хотелось бы еще раз напомнить, что не стоит путать высшую управленческую должность и право на дивиденды: доходы «КазМунайГаз» идут в бюджет страны в соответствии с долями Фонда и центрального банка Казахстана (то же самое касается и компаний, управляемых зятьями первого президента).

Заметим также и то, что на нефтегазовую отрасль приходится 44% поступления в бюджет в виде доходов от продажи сырья. При этом более половины налоговых поступлений опять же приходятся на госкомпании, занятые в добывающей отрасли.

Другими словами: в Казахстане существует национальное достояние в виде доходов от экспорта сырья с одной стороны, и занятые в основном внутренним рынком, не занимающим существенной доли в экономике страны, олигархи с другой стороны. Здесь, правда, многие скажут, что конкуренция на внутреннем рынке могла бы увеличить производительность труда, доходы населения, а также дать импульс развитию технологий, что тоже было бы правдой.

Более того, что касается доходов, то в начале января этого года протесты начались из-за роста цен на газ и другие товары, и, чтобы остановить это, действующий ныне президент Казахстана ввел ограничения на экспорт для стабилизации цен внутри страны. Эта мера либо запоздалая, либо же в ней не было бы смысла в условиях честной и открытой конкуренции.

Олигархия, которую можно назвать глобальной проблемой наряду с коррупцией, в самом Казахстане имеет лишь ту особенность, что она связана с родоплеменными союзами. Однако и участие этих союзов в правлении страной также имеет место быть, учитывая, что ВВП при президентстве Нурсултана Назарбаева вырос в 17 раз, ВВП на душу населения — в 13 раз, внешнеторговый оборот — более чем в 50 раз (!), а доля населения за чертой бедности, которая составляла более трети всего населения, упала в 6,5 раз.

Как результат, Казахстан не только превзошел страны Центральной Азии, но и многие другие страны СНГ, конкурируя на равных с Россией и некоторыми другими крупными и вполне успешными развивающимися странами.

Но Нурсултан Абишевич преуспел не только в этом. Во внешнеэкономической политике ему приписывают многовекторность. Первому президенту удалось, с одной стороны, привлечь существенные инвестиции как из Китая, России и Турции, так и Евросоюза и США.

С другой стороны, именно он стал отцом-основателем евразийской интеграции, которая стала одним из наиболее ярких символов передела всей архитектуры мировой валютной системы, движимой, правда, в основном Россией и Китаем в их попытке переломить монополию стран Запада в мировой экономике, разваливая ее на регионы в интересах развивающихся стран.

Как оценить роль старшего жуза и самого Нурсултана Назарбаева? Насколько справедлив он в организации национальных рынков? Мог ли он лучше править страной или он превзошел ожидания? Вероятней всего, на эти вопросы наилучшим образом ответит сам уважаемый читатель, а оценку деятельности первому президенту Казахстана даст сама история.