Американский инвестиционный банк JPMorgan, крупнейший в стране по размеру активов, закрыл все оставшиеся длинные позиции в российском рубле. Об этом пишет Reuters. В банке предупредили о слишком высоких геополитических рисках из-за наращивания военных сил России у границ Украины.

JPMorgan, под управлением которой находятся активы в $2,6 трлн, назвала риски вокруг ситуации с Украиной непрогнозируемыми. В банке также признали, что ранее недооценивали опасность. В итоге JPMorgan понес потери на таких вложениях.

«Мы закрываем все наши оставшиеся длинные рублевые позиции с убытком, — сообщили аналитики банка в записке для его клиентов. — Мы не можем с высокой степенью уверенности отмести негативные сценарии, следовательно, наши существующие рекомендации относительно длинных позиций потеряли силу».

В 2021 году рублевые позиции JPMorgan находились выше рынка, но весной ситуация на границе России и Украины обострилась. Из-за этого аналитики пересмотрели свои позиции, и, хотя они ожидали, что связанные с рублем риски пойдут на спад, а президент США Джо Байден не решится ввести серьезные экономические санкции против Москвы, этот прогноз не оправдался.

Летом прошлого года банк утверждал, что рубль к июню 2022 года укрепится до 71 за доллар благодаря повышению ключевой ставки Центробанка. Тогда аналитики JPMorgan писали о недооцененности рубля на 6,4% при курсе 72 руб. за доллар, однако в январе 2022 года курс поднялся до 79 руб. за доллар.