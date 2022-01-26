В Литве готовятся выставить на продажу здание в пригороде Вильнюса Антавиляй, пишет The Guardian.

В советскую эпоху там располагалась тюрьма КГБ, а после этого — секретное пенитенциарное заведение ЦРУ. Хотя дата аукциона пока не известна, продажа «Проекта №2», как он называется в бумагах, должна состояться в ближайшее время, сообщают источники издания.

Комплекс состоит из десяти комнат без окон. «Там можно было делать все, что вздумается, — заявлял в 2010 году министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, который возглавлял парламентское расследование использования этого комплекса. — Но что именно происходило там, мы не установили».

Во время содержания в «Проекте №2» (он же «Фиалка») заключенных к ним применялись пытки. Так, когда там находился задержанный через полгода после 11 сентября гражданин Саудовской Аравии Абу Зубейда (предположительно, член «Аль-Каида»), его подвергали сенсорной депривации, лишали сна, пытали громкими звуками и ярким светом. Также в секретной тюрьме cодержались организатор терактов с башнями-близнецами пакистанец Халид Шейх Мохаммед и саудовец Мустафа аль-Хаусауи. Сейчас все трое бывших заключенных «Фиалки» находятся в американской тюрьме Гуантанамо.

О секретной тюрьме на территории Литвы стало впервые известно в 2009 году из материала журналистов телеканала ABC. По их информации, тогда в комплексе тюремных зданий находились восемь человек. После этого бывший президент Роландас Паксас подтвердил, что в стране на самом деле действовала секретная тюрьма ЦРУ.

После ухода ЦРУ из тюрьмы в пригороде Вильнюса комплекс использовался спецслужбами Литвы в качестве учебной базы. Планируется, что после продажи на вырученные деньги будет построен новый объект для Департамента государственной безопасности Литвы. А бывшая тюрьма может стать интерактивным музеем — как бывшая советская гарнизонная гауптвахта в латвийской Лиепае. Там все желающие могут посидеть за решеткой и ощутить себя осужденным, а то и остаться в тюрьме на день — за небольшие деньги.