ПОЛИТИКА
Си пожурил Трампа за «хулиганство»
Китайский лидер раскритиковал «хулиганские практики» на саммите ШОС в присутствии Владимира Путина
Председатель КНР Си Цзиньпин / Reuters
2 сентября 2025 г.

Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник раскритиковал «хулиганские практики» других стран на крупном саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине с участием российского президента Владимира Путина. Комментарии китайского лидера расценивались как завуалированная атака на американского президента Дональда Трампа и разязанную им глобальную торговую войну.

«Мы должны отстаивать справедливость и правосудие», — заявил Си на саммите ШОС.

Выступая перед аудиторией из около 20 лидеров, включая Путина и премьер-министра Индии Нарендру Моди, Си призвал «противостоять менталитету холодной войны, блоковому противостоянию и хулиганским практикам». Китай под руководством Си превратился в важного союзника России. Киев обвиняет Пекин в поставках Москве компонентов для вооружений, Китай обвинения отрицает.

Критика Си прозвучала на фоне жестких торговых мер Трампа против Китая и Индии. Недавно американский президент поднял тарифы для Индии до 50%, ссылаясь на ее закупки дешевой российской нефти, которая позволяет российской экономике продолжать военную кампанию против Украины.

Си заявил, что ШОС будет продвигать многостороннюю торговую систему. Организация, созданная в 2001 году, изначально включала Китай, Россию и четыре центральноазиатские страны в качестве противовеса западным альянсам, таким как НАТО. Сейчас в ее состав входят 10 полноправных членов и 16 стран-партнеров и наблюдателей, включая Иран, Беларусь и Мьянму.

Саммит ШОС в Тяньцзине проходит накануне главного события среды в Пекине — китайского парада Победы. На нем ожидается присутствие Путина наряду с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном, премьер-министром Словакии Робертом Фицо и президентом Сербии Александром Вучичем.

