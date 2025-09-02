Критика Си прозвучала на фоне жестких торговых мер Трампа против Китая и Индии. Недавно американский президент поднял тарифы для Индии до 50%, ссылаясь на ее закупки дешевой российской нефти, которая позволяет российской экономике продолжать военную кампанию против Украины.

Си заявил, что ШОС будет продвигать многостороннюю торговую систему. Организация, созданная в 2001 году, изначально включала Китай, Россию и четыре центральноазиатские страны в качестве противовеса западным альянсам, таким как НАТО. Сейчас в ее состав входят 10 полноправных членов и 16 стран-партнеров и наблюдателей, включая Иран, Беларусь и Мьянму.

Саммит ШОС в Тяньцзине проходит накануне главного события среды в Пекине — китайского парада Победы. На нем ожидается присутствие Путина наряду с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном, премьер-министром Словакии Робертом Фицо и президентом Сербии Александром Вучичем.