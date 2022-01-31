Инвестиционный фонд Somerset Capital Management принял решение избавиться от акций «Сбербанка» из-за ухудшающихся отношений России и Запада, пишет The Daily Telegraph.

Последние 361,9 тыс. акций были проданы с сентября по ноябрь, причем в октябре стоимость бумаг достигала 387 руб., а в ноябре падала до 304 руб. На момент публикации 31 января 2022 года стоимость обычной акции Сбера составляет около 264 руб.

Один из основателей фонда Somerset Capital Management, Джейкоб Рис-Могг — действующий депутат от правящей в Великобритании Консервативной партии. Утверждается, что он отошел от деятельности фонда после своего избрания в 2010 году, хотя до 2019 года продолжал выступать консультантом фонда. Уже два года Рис-Могг занимает пост лидера Палаты общин британского парламента, отвечающего за взаимодействие между рядовыми парламентариями и членами кабмина.

Somerset Capital Management покупал акции «Сбербанка» с 2018 года. Конкуренты консерваторов, депутаты от Лейбористской партии критиковали инвестфонд за то, что он сохранил инвестиции в размере £44,5 млн (около $60 млн) в 2018 году, на фоне обвинений России в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Сам Рис-Могг тогда призывал «не иметь дел» с властями России и выступал за заморозку российских активов в Великобритании. Распродавать бумаги «Сбербанка» Somerset Capital Management начал еще в 2019 году, на фоне роста напряженности между Россией и странами Запада.

Ранее газета Times со ссылкой на источники в правительстве писала о планах британских властей заморозить активы российских энергокомпаний. До этого глава Министерства иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс утверждала, что в соответствии с готовящимся проектом ужесточения санкций собственность «российских олигархов» в Лондоне может быть конфискована. Этот документ позволит британским властям «бить по более широкому спектру целей», заявляла она. Пока действующее законодательство страны позволяет вводить санкции только против людей и организаций, непосредственно связанных с ситуацией вокруг Украины, а новый документ позволит распространить ограничения на любые компании, «интересные Кремлю», говорила Трасс. В случае принятия документа у компаний и людей, которые «служат опорой российского государства» и на которых нацелен законопроект, «не получится спрятаться», подчеркнула министр.

В конце декабря TRT на русском писал о том, что США и Великобритания направили в Украину специалистов по кибербезопасности. Это нужно, чтоб помочь стране подготовиться к возможным атакам российских хакеров. Иностранные специалисты помогут усилить защиту электросетей, банковской системы и других важных объектов экономики и правительства Украины. «Согласно оценкам американской разведки, цель России — выставить президента Украины Владимира Зеленского неумелым и беззащитным — и, возможно, дать повод для вторжения», — писали СМИ.