«Посмотрите, в Европе платят за то, чтобы сдавать и перерабатывать мусор, чтобы потом его можно было еще раз использовать. А у нас платят, чтобы уничтожать продукцию. Это просто варварство», — заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он давно, правда, раньше не так смело, настаивает: санкционные и конфискованные продукты питания, которые ежедневно в стране изымаются и уничтожаются тоннами, можно и нужно использовать для государственных и муниципальных нужд.

Сейчас и другие депутаты вдруг стали говорить: такая мера «вызывает социальное напряжение среди граждан страны». В итоге, по информации «Известий», в Госдуму уже в ближайшее время будет внесен законопроект, подразумевающий изменение закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов»». Документом предлагается дополнить его новой статьей «О запрете уничтожения и захоронения пищевых продуктов, пригодных для употребления».

С чего все начиналось?

В августе 2014 года Россия впервые ввела продовольственное эмбарго в ответ на западные рестрикции. В результате ввоз многих видов продуктов из стран Европейского союза, США, а также Канады, Австралии, Королевства Норвегии и других государств был строго-настрого запрещен. С 2015-го в РФ начал действовать закон, обязывающий уничтожать всю обнаруженную запрещенку.

Уничтожение еды в стране буквально было поставлено «на поток». Для разных находок появились свои методы. Известно, что партию овощей из нескольких ящиков обычно заливают денатуратом или хлором и выкидывают в помойку. Если ящиков целая фура, то их грузовиками вывозят на мусорные полигоны, где давят бульдозерами и закапывают. Мясо — жгут, так как по санитарным правилам его зарывать нельзя. Все это, кстати, регулярно демонстрировали по телевидению, видимо, чтобы малообеспеченное голодающее население было спокойно: власти поступают правильно.

«Зачем уничтожать санкционные продукты, если их можно съесть?» — вопрошали журналисты «Комсомолки», рассказывая в репортажах другие новости — как российские пенсионеры после просмотра новостей роются на помойках в поисках еды или дерутся в магазинах за просрочку. Они даже посчитали, что, например, в 2018-м всей сожженной санкционкой (33 тысячи тонн продуктов) власти могли накормить 37 тысяч человек. Причем, это если б они питались только ею, без другой еды. А если бы продукты раздали в соответствии с их минимальными нормами потребления, то конфиската хватило бы сразу 150-ти тысячам нуждающихся россиян.

«Уничтожение мяса и овощей — это уродливая сторона санкционной войны», — подчеркивало издание. Но к напрасно уничтожаемой продукцию многие эксперты относили также и добычу браконьеров. Ни для кого не секрет, что на Камчатке каждый год бульдозерами уничтожают тонны незаконно добытой красной икры. Притом что малообеспеченные российские семьи не могут позволить себе даже 50 граммов ее.

Почему не раздавали еду раньше?

Просто российское государство банально не умеет бесплатно раздавать еду, пришли к выводу эксперты. Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, которого наконец услышали, еще четыре года назад объяснял: «Если санкционку не уничтожать на месте, то есть риск, что ее начнут перепродавать. Продукты попадут не нуждающимся, а в магазинные сети или на рынки. Это дискредитирует само решение о санкциях».

Тогда же источник «КП» в Таможенной службе РФ пояснял: «Проблема в том, что бесплатная раздача санкционных продуктов создает коррупционную среду. У людей, которым поручат бесплатно раздавать польские яблоки, появится соблазн продать их перекупщикам. Хозяин конфискованной партии сам придет и предложит взятку. Мы сами же создадим конкуренцию честным продавцам. Кто будет покупать овощи в магазине, если государство бесплатно раздаст 100-тонную партию в одном городе?»

Хоть какое-то разумное отношение к конфискату, правда, несъедобному, случилось лишь в апреле 2021-го, когда российские власти разрешили делать антисептики из конфискованного этилового спирта или спиртосодержащей продукции крепостью от 75 градусов. Сырьем для антисептиков стала продукция, которая производилась и реализовывалась без необходимых лицензий или документов, подтверждающих легальность. Спирт стали изымать, отправлять в лаборатории для исследования для подтверждения качества и не уничтожать, а использовать.

Что чиновники думают сейчас?

Что же говорят чиновники теперь, когда инфляция побила все рекорды, а цены в магазинах чуть ли не каждый день — новые? «Известия» побеседовали с депутатами и поняли, что сейчас мнение насчет санкционки и конфиската у многих кардинально изменилось.

Законопроект можно поддержать, считает член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. «Например, в Россию идет контрабанда санкционных сыров из Италии. Если они изготовлены с нарушением санитарных норм, то, конечно, их нельзя отдавать людям. Но если этот сыр хороший, зачем его уничтожать? Во всем мире такой товар выставляют на аукцион, — рассудил Кабанов и подсветил еще одну проблему, которая сопровождает «карательную меру»: — А у нас есть некое лукавство и несовершенство системы утилизации. Мы же видим, что этот санкционный сыр продается».

А вот первый зампред комитета Госдумы по экономике, член фракции КПРФ Николай Арефьев считает, что все-таки нужно разделять виды продуктов. «Если речь идет о санкционных товарах, то яблоки и другие продукты не имеют отношения к политике, они ни в чем не виноваты. Наказывать надо людей, которые их пытались незаконно провести. Уничтожать их — глупо. А вот контрафакт утилизировать надо, ведь, как правило его изготавливают с нарушением всех технологий, чтобы удешевить стоимость. Такие продукты не нужны ни за деньги, ни бесплатно».

Куда должна отправиться продукция?

Дома престарелых, детские дома, реабилитационные центры, учреждения системы исполнения наказания, учреждения социальной помощи для бездомных граждан и приюты для бездомных животных — на нужды этих организаций могла бы пойти изъятая продукция, считает Ярослав Нилов.

Он подчеркнул, что перед тем, как куда-либо направляться, продукция должна пройти экспертизу. «Мы не говорим, что всю продукцию нужно употреблять в пищу нашим гражданам. Но если у изъятой продукции все в норме, не нарушены ни сроки годности, ни хранения, она хорошего качества, и есть нарушения только в документации и оформлении, например, то почему в таком случае не направить ее в социальные учреждения, где в ней есть потребность», — рассуждает глава комитета Госдумы по труду. Проверять качество изъятых продуктов он предлагает Россельхознадзору или Роспотребнадзору в зависимости от категории товаров.

Интересно, что аналогичную инициативу несколько лет назад выдвигали как раз в Роспотребнадзоре. Но в Минсельхозе тогда ответили, что импортная продукция ввозится в Россию, как правило, в сопровождении поддельных документов либо при их отсутствии, поэтому ее употребление в пищу может угрожать жизни и здоровью граждан. А сейчас уже не угрожает?

Почему раньше ни одно ведомство добровольно не хотело брать на себя ответственность за бесплатную раздачу еды? Журналист «Комсомолки» Олег Адамович, изучив непростую тему, сделал вывод: «Первый же серьезный косяк — и полетят головы. Сжечь мясо и овощи гораздо безопаснее». Получается, сейчас ситуация в стране такая, что головы все-таки не полетят и случаи перепродажи не так уж властей пугают. Очевидно, правда, что без строгих регламентов нуждающиеся люди могут так и не увидеть пригодные к питанию санкционки и конфискаты.