В учрежденный президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым общественный фонд «Қазақстан халқына» к настоящему моменту уже поступило 109,3 млрд тенге (более $250 млн), сообщает Tengrinews со ссылкой на пресс-службу организации.

Как отмечается, только в период с 29 по 31 января ряд компаний пополнили фонд на 16,5 млрд тенге (около $38 млн). Среди них — АО Altyntau Kokshetau, ТОО «Казцинк», ТОО «КаР-Тел», АО «Жайремский ГОК», MabetexGroup, ТОО AlSolutions и ТОО «САУТС ОЙЛ», а также Яков Цхай (владелец группы компаний «Достар»).

Ранее предполагалось, что фонд будет аккумулировать денежные средства в размере не менее 100 млрд тенге (около $230 млн) в год. Прогнозные расчеты не предполагали поступления средств от иностранных и международных компаний.

28 января Касым-Жомарт Токаев раскритиковал представителей крупного бизнеса, которые не спешат вносить пожертвования в фонд.

«Некоторые заметные в бизнесе персоны, которые являются частью олигополии и даже ее олицетворением, не спешат участвовать в благотворительной акции, инициированной главой государства. Это что: жадность, нигилизм, разгильдяйство или пренебрежение? У государства имеется набор полномочий, чтобы получить ответ на этот вопрос», — заявил тогда президент Казахстана.

Об учреждении общественного социального фонда «Қазақстан халқына», куда должны регулярно делать взносы компании и предприниматели, Токаев объявил 11 января во время своего выступления в Мажилисе. Cобранные в «Қазақстан халқына» средства будут направлены на решение проблем граждан в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки, культуры и спорта.

Как отмечает «Фергана», в числе первых взнос в фонд сделала Kaspi.kz — казахстанская платформа по управлению финансами и платежами, и ее сооснователи Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе. Они передали «Қазақстан халқына» 10 млрд тенге (почти $23 млн). Halyk Bank (контролируемый Тимуром и Динарой Кулибаевыми, зятем и дочерью первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева) перечислил в фонд 3 млрд тенге (около $7 млн), позже семья Кулибаевых дополнительно пожертвовала 10 млрд тенге ($23 млн) через свой благотворительный фонд «Халык».

Крупнейшие производители меди — группа компаний «Казахмыс» и группа KAZ Minerals заявили о переводе в социальный фонд 25 млрд тенге ($57,5 млн). Компания Eurasian Resources Group (акционерами, помимо правительства РК, являются семья Ибрагимовых, Александр Машкевич и Патох Шодиев) решила пожертвовать фонду 30 млрд тенге (около $70 млн).