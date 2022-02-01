Uzbekistan Airways с 6 февраля вводит дополнительные рейсы в Москву из Ташкента, Нукуса, Ургенча и Термеза, сообщается в Telegram-канале пресс-службы авиакомпании.

Рейсы по направлению Ташкент — Москва — Ташкент будут выполняться три раза в неделю — по воскресеньям, понедельникам и четвергам.

Полеты по маршрутам Нукус — Москва — Нукус будут выполняться по воскресеньям, по направлению Ургенч — Москва — Ургенч — по четвергам, по направлению Термез — Москва — Термез — по понедельникам.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании, в филиале Uzbekistan Airways Sales или у агентов авиакомпании.

30 января Uzbekistan Airways осуществила первый рейс по маршруту Наманган — Пермь в рамках проекта «Восточный хаб», в который входит также международный аэропорт Ферганы. На первом этапе проекта были запущены рейсы из Ферганы в Москву, Казань и Стамбул.

С 31 января Uzbekistan Airways запустила в формате Full Economy («полный эконом») прямые регулярные рейсы из Намангана в Москву, Пермь, Самару, Омск, Оренбург, Иркутск, Краснодар и Екатеринбург.