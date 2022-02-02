Объем экспорта угольной продукции из России в 2021 году установил исторический рекорд и составил 227 млн тонн, заявил заместитель министра энергетики России Петр Бобылев, слова которого приводит пресс-служба министерства.

По его словам, в 2021 году добыча угля в России практически достигла допандемийного уровня 2019 года, составив более 438 млн тонн, что на 8,6 % выше показателя 2020 года. Экспорт угольной продукции достиг исторического максимума в 227 млн. тонн, что превысило показатели прошлого года на 7,6%.

Бобылев отметил, что при сохранении подобных темпов развития угольной промышленности, обеспечивающего рост налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, важно одновременно реализовывать и социальные задачи.

«При увеличении объемов добычи угля и наращивании его экспортного потенциала следует сохранять рабочие места, обеспечивать достойные условия труда горняков, снижая аварийность и травматизм», — сказал он.

При этом в планах развития угольной отрасли речь идет о кратном снижении уровня сбросов в воду и выбросов в атмосферу, указал Бобылев.

«Россия как сторона Парижского соглашения поддерживает курс на снижение выбросов парниковых газов глобальной мировой экономики. И угольная промышленность не может не стать частью этой работы. Исходя из существующих технологий, к 2050 году угольщики планируют на четверть снизить выбросы парниковых газов. Более того, с точки зрения экологической составляющей, прорабатываются сценарии развития отрасли, позволяющие вдвое снизить выбросы и сбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и в водные объекты», — подчеркнул чиновник.

Бобылев также рассказал, что в ближайшее время планируется актуализация Энергетической стратегии России до 2035 года, в рамках которой изменения затронут и Программу развития угольной промышленности. Обе программы будут иметь горизонт планирования до 2050 года.

«Наша задача — актуализировать эти документы, в том числе в части экологической и климатической повестки, с учетом подходов, отраженных в Стратегии социально-экономического развития России и низким уровнем выбросов парниковых газов», — резюмировал он.

В конце января Бобылев заявил, что в ближайшие годы Россия намерена резко увеличить поставки угля в Китай, так как эта страна испытывает трудности с выработкой электроэнергии. При этом Китай уже является крупнейшим покупателем российского угля, на его долю приходится почти 18% экспорта по итогам 2020 года (37,7 млн тонн). По данным министерства энергетики РФ, в первом полугодии 2021 года поставки выросли почти в полтора раза — до 24,15 млн тонн.