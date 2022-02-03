Россия и ОПЕК заявили об увеличении добычи нефти к марту. Достигнутое между Москвой и Организацией стран-экспортеров нефти соглашение позволит восстановить добычу до докризисного уровня весны 2020 года, сообщается на сайте правительства. Несмотря на пандемию, мировой спрос на нефть и нефтепродукты продолжает расти, отметил вице-премьер Александр Новак.

Поэтому в марте текущего года российские нефтекомпании смогут дополнительно увеличить добычу на 100 тыс. баррелей нефти в сутки. «Это даст нам возможность на 90% восстановить уровень сокращенного объема, — заявил он. — Напомню, что в мае 2020 года Россия сократила объем добычи на 2 млн баррелей суточного производства, таким образом, с учетом принятого решения в марте мы выйдем на восстановление 1,8 млн баррелей суточной добычи».

При этом страны ОПЕК+ (речь о формате, когда в обсуждении участвуют все страны ОПЕК, а также Россия, Казахстан и Азербайджан) договорились придерживаться плана об умеренном увеличении добычи — на 400 тыс. баррелей в сутки. «ОПЕК и участвующие в Декларации о кооперации страны не-ОПЕК решили подтвердить план ежемесячной корректировки добычи, утвержденный на 19-м заседании ONOMM (альянса ОПЕК+), и решение увеличить общую добычу нефти на 0,4 миллиона баррелей в сутки в марте 2022 года», — говорится в пресс-релизе на сайте альянса.

Такое решение было принято вопреки просьбам крупных стран-экспортеров нефти, типа США и Индии, нарастить объемы добычи еще больше. До этого импортеры нефти уже неоднократно обращались к участникам ОПЕК+ с требованием расширить план по увеличению добычи и повысить доступность сырья на рынке. Это связано с рекордным ростом цен на нефть в последние годы. Однако ОПЕК+ также не раз отказывал в этих требованиях, заявляя, что проблема дефицита топлива вызвана действиями самих стран-потребителей.

Ранее нарастить добычу согласно плану рекомендовал министерский мониторинговый комитет картеля, в который входят 8 из 23 участников соглашения (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Алжир, Венесуэла и Казахстан).

На предыдущем заседании ОПЕК+, которое состоялось 4 января, министры стран-участниц соглашения одобрили сохранение плана по увеличению нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки в феврале. С августа прошлого года участники соглашения ежемесячно наращивают добычу нефти на эту величину, чтобы нивелировать снижение объемов производства из-за пандемии, а министры собираются ежемесячно, чтобы сохранить или пересмотреть параметры сделки.

Ранее, в январе текущего года добыча нефти в России выросла на 7,9% (до 46,528 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом экспорт нефти в дальнее зарубежье в январе увеличился на 13,3% (до 19,755 млн тонн), а в ближнее зарубежье — упал на 64,1% (до 0,461 млн тонн).