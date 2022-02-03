Создание нового формата сотрудничества между Украиной, Великобританией и Польшей активно обсуждалось в эти дни. Ожидалось, что о нем будет объявлено в ходе визита министра иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс в Киев. Тем не менее, мероприятие пришлось перенести на неопределенный срок из-за диагностированного коронавируса у ожидавшейся высокой гостьи. До прибытия Трасс специалисты «не будут сидеть сложа руки, а продолжат оттачивать новый формат», сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Как отметил шеф дипломатического ведомства, трехсторонняя формула представляет собой часть украинской стратегии по формированию малых альянсов. «Суть в том, что мы не можем ждать безопасности и процветания где-то в будущем, когда станем членами ЕС и НАТО, — пояснил Кулеба. — Они нужны нам уже сегодня. Поэтому мы уже сегодня достигаем практического укрепления, объединяя дружеские и близкие по духу страны в малые альянсы». Это даст возможность создать пояс безопасности и усилить Балто-Черноморскую ось, добавил он.

В качестве успешных примеров в Киеве выделяют четырехсторонний формат сотрудничества между министрами иностранных дел и обороны Турции и Украины, Люблинский треугольник (Украина, Польша и Литва), а также «ассоциированное трио» с Грузией и Молдовой.

Трехсторонний блок

Впервые идею образования трехстороннего блока Трасс упомянула, выступая в Австралии 21 января. Она в то же время уточнила, что инициатива по укреплению оборонных связей Британии, Польши и Украины широко обсуждалась во время визита президента Владимира Зеленского в Соединенное Королевство в конце минувшего года. Концентрация российских войск вблизи рубежей с Украиной, которая дала повод говорить о подготовке полномасштабного вторжения, за эти месяцы не продемонстрировала тенденцию на уменьшение.

Впрочем, трехстороннюю формулу укрепления региональной безопасности призывают не рассматривать как элемент замещения какого-либо другого военно-политического блока. «Это не какая-то альтернатива чему-то, — обратил внимание первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко. — Это не альтернатива НАТО или ЕС, это даже не альтернатива другому региональному образованию — так называемому Триморью». Это дополнительное средство для сотрудничества, подчеркнул парламентарий.

Тем не менее, в Киеве не исключают, что мини-форматы могут оказаться более эффективными, чем широкие, в том, что касается противодействия потенциальному российскому натиску. «Я не говорю, что это «НАТО втроем», но я говорю, что этот союз может дать хороший эффект и в военном, и в политическом смысле», — заявила министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук. Такие решения актуализирует то, что происходит вблизи украинских границ, добавила министр.

Реакция России

Российский официоз отреагировал на новость о создании британо-польско-украинского альянса предсказуемо эмоционально. Так, в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что формат — «это сколачивание небольших треугольников, которыми всегда славилась Восточная Европа». Дипломат привел в качестве примера появившуюся в 1991 году Вышеградскую группу (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия), а также Организацию за демократию и экономическое развитие (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова).

«Вот сейчас пошли такими мелкими треугольниками: Люблинский треугольник, вот этот теперь новый небольшой альянс. Скорее всего, дальше «говорильни» такой, как и все остальные мелкие союзы, здесь дело не пойдет», — глубокомысленно резюмировал глава дипмиссии. Для того, чтобы обесценить усилия Лондона, Варшавы и Киева по формированию узкого альянса, Келин обвинил британскую сторону в том, что она якобы поставляет украинцам списанное вооружение. Надо заметить, тезис оказался очень популярен у российских пропагандистов в последнее время.

Впрочем, нападки Москвы на этот счет понятны: Лондон находится в числе тех западных столиц, которые имеют автономный взгляд на то, какую помощь следует поставлять Киеву. Иллюстрацией недавно стал жест Королевских ВВС, самолеты которых, доставляя противотанковое оружие украинской стороне, пошли в обход воздушного пространства ФРГ. Глава специального комитета нижней палаты британского парламента по обороне Тобиас Эллвуд позже заметил, что это пришлось сделать из-за невнятной позиции Берлина относительно помощи Киеву.

Страховка от наступления

В разговоре с TRT на русском политолог и экономист Андерс Ослунд заявил, что Британия, Польша и Украина остались немного за пределами западных структур, и у них есть естественный интерес к сотрудничеству. «Великобритания компенсирует свое отсутствие в ЕС очень активной внешней и оборонной политикой, с радостью поддерживая Польшу и Украину, — отметил аналитик. — У Польши плохие отношения с ЕС и США из-за того, что она нарушает требования верховенства закона в ЕС, в то же время она чувствует военную угрозу со стороны России».

Ослунд обратил внимание на то, что Киев благодарен за любую поддержку, которую он сейчас может получить. По его словам, много примеров подобного сотрудничества есть внутри или частично внутри Евросоюза. Собеседник TRT на русском выделил кооперацию Франции и Германии, Вышеградскую четверку, Веймарский треугольник (Польша, Германия и Франция), а также Северо-Балтийскую восьмерку (Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония). Так что появление британо-польско-украинской формулы неудивительно, подытожил эксперт.

Как в свою очередь пояснил TRT на русском бывший посол США в Украине (2003-2006), а ныне директор Евразийского центра в Атлантическом совете Джон Хербст, инициатива Лондона, Варшавы и Киева будет способствовать европейской безопасности, повышая для России риск начать крупную наступательную операцию. «Польша и Великобритания ясно и решительно видят угрозу для Украины и Европы со стороны Кремля. Сильнее, чем Байден. Но политика Байдена также была прочна», — резюмировал бывший дипломат.