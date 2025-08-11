Украина с тревогой отреагировала на новость о том, что Дональд Трамп и Владимир Путин намерены встретиться на Аляске для обсуждения мирного урегулирования. В Киеве опасаются, что саммит может пройти без их участия и привести к заключению сделки за спиной украинского руководства, пишет The Guardian.

Это будет первый визит Путина в США с 2007 года. Советник российского лидера Юрий Ушаков назвал Аляску «логичным» местом проведения из-за близости к России, хотя перелет из Москвы в крупнейший город штата Анкоридж занимает девять часов, а из Вашингтона — около восьми. Отдаленность устраивает обоих лидеров — далеко от Украины и европейских союзников — и дает Путину безопасное место вне досягаемости Международного уголовного суда, отмечает газета.

Именно это и стало одной из причин, почему Россия согласилась на Аляску — хотя ранее Fox News отмечал, что Трамп допускал встречу с российским лидером в Риме. Президент РФ, в свою очередь, выдвигал в качестве площадки для переговоров ОАЭ.

Киев опасается, что переговоры будут сосредоточены на предложении, которое Путин выдвинул на прошлой неделе: Украина должна вывести войска из оставшихся под контролем районов Донецкой и Луганской областей, включая Краматорск. В обмен Москва согласится заморозить текущую линию фронта.

Президент Владимир Зеленский отверг эту идею, заявив, что Украина «не отдаст землю» без боя. Он предупредил, что любая сделка без согласия Киева будет «мертворожденной».