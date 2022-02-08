2-го февраля Верховный суд РФ по иску Генеральной прокуратуры признал «Колумбайн» террористическим движением на территории России. Теперь организаторам, а также всем причастным может грозить пожизненный тюремный срок. Соответствующее заседание даже прошло в закрытом режиме, поскольку «в деле содержались сведения, относящиеся к гостайне». Какие именно — неизвестно. Но эксперты говорят, что ничего хорошего из этой инициативы не выйдет: с трудными подростками, которые есть во все времена, должны работать психологи и педагоги, но теперь как? Если власти назвали их террористами. Кроме всего прочего, тому, что запретили, по сути, не дали четкого определения: в пресс-службе суда так и не уточнили, что именно подразумевается под движением «Колумбайн».

Что такое «Колумбайн»?

«Колумбайн» — название школы в американском штате Колорадо, в которой в апреле 1999-го два ученика устроили массовое убийство, после чего покончили с собой. Жертвами той атаки стали 15 человек, включая самих нападавших. Термином «Колумбайн» в России стали обозначать нападения учащихся на школы или другие учебные заведения, массшутинг.

Первый подобный случай в стране произошел ровно восемь лет назад. 3 февраля 2014-го ученик девятого класса школы на севере Москвы убил учителя и устроил перестрелку с полицейскими. С тех пор, по подсчетам NEWS.ru, жертвами школьной стрельбы стали не менее 47 человек, почти две сотни получили ранения и травмы. Почти все устроившие атаки подростки состояли в так называемых колумбайн-сообществах в соцсетях.

Генпрокуратура РФ уверена, что это — целая организация, участники которой «отрицают общепринятые моральные принципы и нравственные ценности, пропагандируют девиантное поведение, суицид и насилие как норму жизни и способ достижения своих целей». «Деятельность широко развитой структуры «Колумбайна» координируется с использованием возможностей сети Интернет», — считают в ведомстве.

Однако в экспертной среде распространено мнение, что как такового движения «Колумбайн»... не существует. У него нет ни лидеров, ни представителей, ни каких-либо организационных структур, подчеркивает адвокат Владимир Васин, защищавший нескольких подростков, которых пытались привлечь к ответственности за интерес к теме шутинга.

Очевидно, что «Колумбайн» не является организацией, говорит и директор центра «Сова», член Совета по правам человека Александр Верховский. «С другой стороны, у нас уже «движение АУЕ» признано экстремистской организацией», — сказал он. АУЕ — это как раз неформальное объединение банд, состоящее из несовершеннолетних. Оно пропагандирует систему ценностей и норм поведения, тождественных «воровским понятиям».

Кто состоит в колумбайн-сообществах?

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в октябре 2020-го заявил: «Растет количество подростков — участников молодежных субкультур, таких как «скулшутинг», «Колумбайн». Их число в социальных сетях достигло уже более 70 тысяч человек», — заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в октябре 2020-го. Однако эксперты считают, что данная цифра основана на количестве подписчиков сообществ с данной тематикой, и это не число молодых террористов. Вероятно даже, что это число подростков, которые испытывают в школе травлю, а дома — игнор.

4 года назад корреспондент РИА Новости Анастасия Гнединская специально внедрилась в несколько таких групп, чтобы узнать, кто их ведет, а потом вместе с психиатром и специалистами по интернет-безопасности разбиралась, насколько они влияют на мировоззрение подростков.

«Если не знать, что этот паблик посвящен убийцам, можно подумать, что здесь собрались фанаты музыкальной группы или актера», — отметила тогда Гнединская. Потому что там поминутно был расписан каждый шаг «стрелков» по пути в учебное заведение, каждая мелочь из их жизни.

Но важно другое. «Почти в каждом сообществе отдельные посты посвящены тому, как одноклассники унижали устроивших бойню в Колорадо подростков. И это, наверное, основное объяснение, почему подростки во всем мире делают Эрика и Дилана своими кумирами. Они не считают их убийцами. В сознании «колумбайнеров» Харрис и Клиболд — аутсайдеры, отомстившие своим обидчикам», — акцентировала журналист.

Она пообщалась с несколькими основателями колумбайн-сообществ. Одним из них была некая Ира. Из-за болезни девочка училась дома, а когда появлялась в школе, одноклассники измывались над ней из-за лишнего веса. Кроме того, Ира жаловалась на плохие отношения с мамой: «Она всю жизнь посвятила мужьям». «Я создала колумбайн-сообщества не ради пропаганды насилия, — настаивала тинейджер. — Я хотела найти ребят с теми же проблемами, что и у меня». Она также призналась, что в жизни у нее нет друзей, а в интернете «множество единомышленников».

Кто зарабатывает на проблеме?

Специалисты также считают, что созданные школьниками романтизирующие участников массшутинга сообщества — это лишь верхушка реального деструктивного движения. Есть группы куда более опасные и управляют ими чаще всего взрослые.

Руководитель федерального проекта «Кибердружина» Григорий Пащенко паблики на тему массовых расстрелов в школах условно делит на нескольких групп. «Первые — это имеющие монетизацию, то есть созданные с целью заработка. Такие группы живут главным образом за счет рекламы. Стоят за такими сообществами компании, которые занимаются продвижением товаров или услуг. Они готовы развивать любую популярную у подростков тему, если в данный момент к ней есть интерес. А параллельно рекламировать популярные у подростков предметы гардероба, напитки, гаджеты», — раскрывает он схему.

Доход от рекламы в группах от ста тысяч пользователей достигает 300 тысяч рублей ежемесячно, в группах с 20 тысячами подписчиков — 50-60 тысяч рублей. «Это неплохие деньги, ради которых администраторы считают возможным пожертвовать моральными принципами», — говорит «кибердружинник».

Но наиболее вредоносными эксперты считают другие сообщества, где, как утверждает Пащенко, проводят социологические исследования. Итог такой работы — вычисление подростков, которых в будущем можно использовать в своих интересах.

Что реально может помочь?

Психиатры не сомневаются: колумбайновские сообщества вредны для подростковой психики. Однако настаивают на том, что между участившимися нападениями на школы и контентом таких групп скорее обратная связь.

«На мой взгляд, подростки нападают на школы не потому, что состоят в таких сообществах. Наоборот, они ищут такие сообщества потому, что готовы к деструктивным действиям», — предположил в разговоре с РИА врач-психотерапевт, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ ПН имени В. П. Сербского» Лев Пережогин.

Он объясняет: если в такую группу забредет ребенок со здоровой психикой, через некоторое время ему станет противно или скучно. «На кровь, на убийства у здорового человека должна быть примерно такая же реакция, как на тему естественных отправлений: ему должно стать тошно. Но если у подростка искажена эмоционально-волевая сфера, он ищет допинга в виде шок-контента. Такой ребенок уже готов совершить противоправное деяние, в колумбайновских пабликах он лишь находит оправдание и мотивацию», — не сомневается врач-психотерапевт.

Пережогин давно призывает всех родителей подростков обращать внимание на малейшие изменения в поведении своих детей. И если заметили что-то настораживающее, нужно не бояться обратиться к врачам и в правоохранительные органы. Но и тут все не так просто.

Каковы последствия такого решения суда?

Адвокат Владимир Васин считает, что у сотрудников правоохранительных органов нет четкого понимания, что делать с подростками, задержанными по подозрению в подготовке нападения. Например, осенью 2020-го 14-летняя Алена Прокудина из Красноярска сняла видео о том, что людей нельзя убивать, а к ней ворвалась ФСБ и отправила ее в психдиспансер. По их сведениям, в соцсети Алена была подписана на группу, посвященную шутингу в школе «Колумбайн». По словам Васина, который как раз защищал Прокудину, даже эти «обвинения» ничем не подтверждались.

Тем не менее, сотрудники ФСБ ворвались в дом семьи школьницы в пять утра, в операции участвовали порядка десяти человек. После обыска они уговорили мать школьницы согласиться на обследование Алены в психдиспансере, а когда та решила забрать дочь оттуда, сотрудники больницы принудительно госпитализировали ее на неопределенный срок. По 13 часов в день Алена должна была находиться в кровати. Ее отпустили только после того, как родители написали письмо с жалобой в Минздрав и рассказали о ситуации журналистам. Позже СК отказался возбуждать в ее отношении уголовное дело.

Заместитель председателя Следственного комитета Елена Леоненко рассказала, что ежегодно органы предотвращают до 20 нападений на учебные заведения. Журналисты предполагают, что таких «предотвращенных» шутингов теперь, вероятно, будет только больше. Особенно может достаться тем подросткам, которые «топят» за главного оппозиционера страны ныне осужденного Алексея Навального.

Среди возможных последствий признания «Колумбайна» террористическим движением член СПЧ Александр Верховский допустил и то, что следствие фактически будет избавлено от необходимости выяснять мотивы участников нападения. «Действия нападающих должны будут квалифицироваться как теракт, то есть действия, совершенные с целью повлиять на власти или какую-то группу общества. Сейчас это не очень просто доказывать — в некоторых случаях не очень понятно, чего хотел колумбайнер. Но если «Колумбайн» в целом признан террористическим движением, то тогда в некотором роде и доказывать ничего не надо; напавший — уже террорист автоматически, по факту совершения своего преступления», — пояснил Верховский. Дело может дойти до абсурда: любое обсуждений темы «Колумбайна» можно будет квалифицировать как оправдание или призывы к террористической деятельности.

Также признание «Колумбайна» террористической организацией сведет на нет «нормальную педагогическую работу» с детьми, интересующимися этой тематикой. С детьми, которые по субъективным причинам отвержены коллективом, на которых давят родители, наседают учителя. «С такими подростками должны работать педагоги и психологи. Но если их объявить террористами, то какая педагогика?» — опасается эксперт.

Никто не спорит: проблема атак на школы — очень серьезная. И она требует серьезного, всестороннего решения. Может оказаться недостаточным всего лишь объявить, что в субкультуре скулшутинга состоят тысячи подростков, и просто запретить ее. После таких мер та же травля, которая чаще всего заставляет подростков браться за оружие, никуда из школы не уйдет. Да и оружие все так же просто купить.