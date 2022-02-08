Товарооборот России и Украины в 2021 году вырос на 22,8% — до $12 млрд 284,3 млн с $10 млрд 004,7 млн годом ранее, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Объем экспорта РФ в Украину по итогам прошлого года составил $8 млрд 129,5 млн, что на 28,8% больше, чем в 2020 году ($6 млрд 310,5 млн).

Импорт РФ из Украины также увеличился — на 12%, до $4 млрд 154,8 млн с $3 млрд 694,2 млн, говорится в сообщении ФТС. Согласно же данным Государственной таможенной службы Украины, в минувшем году товарооборот между странами вырос на 38,7% — до $10,09 млрд с $7,28 млрд.

В том числе импорт увеличился на 45,9% — до $6,65 млрд с $4,56 млрд, тогда как экспорт — на 26,5%, до $3,44 млрд с $2,71 млрд. Данные Государственной таможенной службы статистики Украины о внешней торговле товарами в минувшем году пока отсутствуют.

При этом значительная часть 2021 года прошла под знаком возможного вторжения российских войск в Украину. Так, в середине марта прошлого года Россия начала переброску войск к украинским границам, а ситуация в оккупированном пророссийскими сепаратистами Донбассе обострилась. Вооруженные силы РФ были отведены от российско-украинской границы в конце апреля.

Вновь о возможности российского вторжения западные и украинские политики и СМИ заговорили уже осенью. Сообщалось, в частности, что Москва наращивает войска для подготовки к быстрому и крупномасштабному вторжению на территорию Украины с нескольких сторон, в том числе из оккупированного Крыма и с территории Беларуси, гдес 10 по 20 февраля пройдут российско-белорусские учения «Союзная решимость-2022».