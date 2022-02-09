Рассказывая СМИ о достижениях турецких производителей, глава правления Стамбульской ассоциации экспортеров текстиля и сырья Ахмет Оксюз пообещал, что в 2022 году ожидается очередное увеличение экспорта до $15 млрд. Как сообщает газета Hurriyet, Оксюз особо отметил, что за последние три года неуклонно возрастал экспорт в США. К концу нынешнего года он составит более $1 млрд.

Соединенные Штаты сами по себе являются одним из лидеров мирового рынка производства и экспорта текстильного сырья, тканей, пряжи, одежды, предметов домашнего обихода и других текстильных изделий. Потому освоение конкурентоспособного американского рынка — это большое достижение турецких компаний. Согласно данным влиятельного маркетингового исследования Statista, уже в 2020 году, в разгар пандемии, Турция опередила США в мировом экспорте одежды.

Свой вклад в этот прорыв внесли более 40 тысяч фирм и около 4 млн людей, занятых в сфере текстильной промышленности. Каким же был путь турецкой легкой промышленности к успеху?

От Османов до Республики

Развитие турецкой легкой промышленности началось еще во времена Османской империи. Изящные восточные ковры ручной работы всегда пользовались особым спросом во всем мире.

В середине XIX века спрос на турецкие ковры со стороны среднего класса Европы и США стимулировал рост кустарных мастерских, где применялось машинное прядение. Это нововведение привело к скачку в производительности, снижению себестоимости изделий и увеличению конкурентоспособности турецких товаров на мировом рынке.

Помимо традиционных ковров, фабричное производство охватывало шерстяную и хлопчатобумажную продукцию, красители и готовые ткани, а затем и одежду. К 1870 г. на фабриках османской Турции было произведено более одного миллиона метров готовых суконных тканей и одежды из них.

Большой урон экономике Турции и легкой промышленности нанесли Первая мировая война, ослабление и распад Османской империи. После войны за независимость Турции, согласно Лозаннскому соглашению (1923), запрещавшему установление пошлин на импортируемые товары, текстильные изделия стали основной статьей импорта в Турцию.

Однако Великая депрессия 1929-1939 гг. положила конец сырьевой зависимости и политике «Товары в обмен на сырье». Турецкое правительство, опираясь на собственный бюджет и кредиты, приступило к реализации плана развития собственной легкой индустрии на базе агросектора технических культур, и в первую очередь хлопка.

В 1933 году правительство организовало Сюмербанк, кредитовавший строительство государственных прядильных и ткацких фабрик. Это способствовало увеличению объема производства легкой промышленности на 60%. В последующие десятилетия (1940-50 гг.) правительство Турции стимулировало развитие всего частного сектора, повышая пошлины на импорт товаров легкой промышленности, предоставляя программу кредитов предпринимателям и внедряя другие меры.

Получив кредиты от Всемирного банка реконструкции и развития и МВФ, в 1979 году Анкара поставила задачу создать собственные марки одежды и переместить предприятия легкой промышленности на юго-восток страны с менее дорогой рабочей силой. Благодаря этому резко возрос экспорт готовой турецкой одежды за рубеж. В 1995 году он составил около трети (29%) всего экспорта страны.

В 90-е годы на Турцию приходилось 3-4% всего мирового рынка одежды. Она стала одной из шести крупнейших экспортеров одежды в мире и вошла в топ-десятку мировых текстильных лидеров по объемам выработки пряжи и текстиля.

На сегодняшний день Турция — одна из ведущих стран с развитой текстильной промышленностью. Занимая 1-е место в Европе по производству хлопка, турецкая легкая промышленность не испытывает проблем с сырьем, превращая страну в одного из лидеров по производству текстиля.

Вытеснение Китая и покорение Европы

Ведущие бренды ЕС в попытке сознательного отказа от ведения бизнеса с Китаем начали в большем количестве размещать заказы турецким компаниям. Особенно это желание обострилось из-за проблем, связанных с Синьцзяном, и выращивания хлопка с использованием принудительного труда.

Кроме того, из-за пандемии коронавируса европейские компании предпочитают географически близкую Турцию с ее собственным производством хлопка. В результате Европа является основным рынком экспорта текстильной промышленности Турции (50%), а три страны — Германия, Великобритания и Испания — главными потребителями ее продукции.

По качественным показателям турецкие ткани не уступают итальянским и немецким. Однако турецкие изделия дешевле европейских. Это объясняется не только тем, что страна не зависит от ввозного сырья, но и наличием холдингов, объединяющих многих турецких производителей. К примеру, известный турецкий бренд одежды Colin’s входит в группу компаний Eroglu Holding, которая, помимо текстиля, занимается недвижимостью и розничной торговлей.

Другой успешной историей бренда служит покупка компанией Taha group французского бренда LC Waikiki. Став турецким брендом, LC Waikiki получил второе дыхание. Имея выход на рынки 38 стран мира, компания с девизом «Каждый человек имеет право хорошо одеваться» предлагает своим покупателям недорогую, но качественную одежду.

Впрочем, не вся турецкая продукция представлена бюджетными товарами. Многие компании перешли в более дорогой ценовой сегмент. Так, в список ведущих мировых брендов джинсовой одежды премиум-класса вошла марка Mavi. Ее целевая аудитория – молодежь, предпочитающая люксовую одежду.

Британский журнал Time признал Mavi первым турецким брендом, ставшим международным, а такие мировые топ-модели, как Роми Стрейд, Барбара Палвин, Адриана Лима («ангелы» Victoria’s Secret), стали лицом компании.

Большую популярность в мире обрели компании-производители постельного белья Taç, Yataş, Özdilek, English home, Altınbaşak.

Мировое лидерство

Еще одним авангардом турецкой легкой промышленности является ковроткачество. Это одно из самых ранних традиционных искусств в Турции, и на протяжении многих веков страна производила большое количество ковров для всего мира. Известные образцы турецкого ткачества относятся к периоду правления воинственной династии Сельджуков, однако наивысшего расцвета они достигли в период османов.

Невероятная популярность ковров из Османского государства даже была запечатлена художниками эпохи Возрождения: в работах Ганса Гольбейна Младшего, Лоренцо Лотто и других знаменитых художников.

Во время правления османских правителей на весь мир прославились мастерские города Ушак, где ткались восхитительные ковры для турецкой придворной знати. Среди антикварных образцов часто встречаются ушакские ковры с полем, плотно заполненным изображениями изящных арабесок.

На сегодняшний день 99% всех ковров в Турции изготовлены вручную, особенно женщинами в их домах или на производстве. Доход страны от экспорта ковров в 2021 году составил $3,45 млрд. Турция занимает первое место в мире по экспорту ковров.

Турецкая легкая промышленность — одна из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики. Ее продукцию выпускают на высокотехнических фабриках с квалифицированным персоналом, а изделия турецкой легкой промышленности — это конкурентоспособные товары, занимающие весомые ниши на мировых рынках.

Текстильная и швейная промышленность с маркировкой «Made in Turkiye» способна конкурировать на международных рынках и, видимо, будет достигать новых вершин в будущем.