Переговорный процесс между Россией и Украиной вновь зашел в тупик. Российские атаки на украинские города не прекращаются – в ночь на 3 сентября Киев подвергся очередному удару «Шахедов». Хотя на этот раз жертв удалось избежать, статистика лета неутешительна: удары заметно участились, а пять дней назад российская ракета попала в жилой дом, убив 23 человека.
Пустые угрозы из Вашингтона и активизация Европы
Президент США Дональд Трамп с момента инаугурации 20 января пытается урегулировать конфликт, но пока безрезультатно. Его стратегия свелась к серии ультиматумов России с требованием прекратить атаки на Украину под угрозой санкций. Крайний срок последнего истек 1 сентября, но слова американского лидера так и остались пустыми угрозами.
Трамп заявил, что Россия и Украина «пока не готовы» к миру, однако «кое-что скоро произойдет». По его словам, он остается привержен усилиям по достижению мира, несмотря на неопределенность вокруг перспективы личной встречи Путина и Зеленского. Американский президент признал, что считал конфликт «одним из наиболее простых для урегулирования», однако вопрос оказался «немного более сложным, чем другие».
На вопрос журналистов о невыполнении ультиматумов Трамп отреагировал раздраженно: «Откуда вы это знаете? С чего вы решили, что никаких действий не предпринимается?» Он напомнил о 50-процентных пошлинах против Индии за покупку российской нефти и пригрозил: если США будут недовольны решением Путина, мир «увидит, что произойдет».
После исключения из переговорного процесса на Аляске активизировала дипломатию и Европа. В Париже 4 сентября пройдет встреча европейских лидеров и генсека НАТО Рютте, где будут обсуждаться гарантии безопасности Украины, сообщает Financial Times. Встреча пройдет по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона.
Среди участников — канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Они продолжат обсуждение гарантий безопасности Украины.
Экспертное мнение
О перспективах урегулирования конфликта и гарантиях безопасности для Украины TRT на русском поговорил с председателем общественной организации «Украина в НАТО» Юрием Романюком.
— Урсула фон дер Ляйен заявила о «довольно точном» плане размещения многонациональных сил в Украине. Действительно ли это так?
— В НАТО 32 страны, а согласились отправить свои войска всего 10 государств. При этом Великобритания и Норвегия не являются членами ЕС. Однако НАТО как институция здесь ни при чем – это не НАТО отправляет войска в Украину. Это исключительно национальные парламенты и правительства этих 10 стран. Остальные готовы предоставить финансовую и материальную помощь. В сумме, как сказал президент Зеленский, около 30 стран согласились участвовать в гарантиях безопасности Украины.
— О каких именно 10 странах идет речь?
— Первая волна – войска Великобритании и Франции. С Германией не все однозначно. Польша категорически отказалась отправлять войска в Украину. Балтийские страны почти все готовы поддержать: Дания, Нидерланды, Бельгия, возможно, Норвегия, Финляндия, Швеция. Латвия, Литва, Эстония могут направить символические контингенты – по роте или батальону, или сформировать совместный батальон.
— Какой еще помощи ожидает Украина?
— Кроме гарантий безопасности, Украина требует ракетную поддержку – дальнобойные системы вооружения для ответных ударов по военной логистике России. Очень своевременно рассматривается решение США о поставках 3350 ракет дальностью от 240 до 450 км. Также возможно, Трамп предоставит Украине разведывательную информацию для нанесения этих ударов вглубь России.
— Реалистична ли идея буферной зоны на линии фронта?
— Речь идет о плане из трех рубежей с демилитаризированной зоной 40 километров шириной. Украина на это не пойдет. Например, в районе Харькова, Сум, Херсона отход на 20 километров означает, что россияне будут стрелять по городам чуть не из пулемётов. В Херсоне также невозможно сместить буферную зону. Россия отходит на нашей территории, а Украина должна уступать свои оборонительные позиции. Это абсурд – мы не получаем гарантии безопасности, а лишаемся даже тех, что обеспечивают себе сами Вооруженные силы Украины.
— Когда может наступить время международных гарантий безопасности?
— В этом году этого точно не будет. Россия не собирается прекращать войну. Единственное, что она может позволить – чтобы Путин приехал подписывать капитуляцию Украины. Украина не откажется от НАТО, не провозгласит себя нейтральным государством, не будет реанимировать русский язык и РПЦ. Россия не признает финансовой вины и не вернет территории. Она не примет требования Украины о репарации и компенсации за разрушенную инфраструктуру и убитых и раненых граждан. Абсурд говорить о переговорах.
— Как тогда завершить войну?
— Моя точка зрения – Украина должна добиваться исключительно прекращения боевых действий. Как между Японией и СССР в 1945-м не было мирного договора, как Северная и Южная Корея остановили боевые действия по 38-й параллели без мирных переговоров. Украина с Россией должны прекратить боевые действия одновременно и без условий.
— Трамп настаивает на переговорах со взаимными уступками.
— Была позиция, сформированная Зеленским и европейскими лидерами. Но Трамп встретился с Путиным на Аляске и сказал, что его больше устраивает позиция Путина о заключении большого мирного договора. Этот тезис – индульгенция Трампа Путину на продолжение войны.
— Что может обсуждать «Коалиция решительных» на встрече 3 сентября в Париже?
— Представители ЕС собираются доработать реалистичную схему гарантий безопасности Украины. Это длительный процесс. Со степенью вероятности более 90% в 2025 году никакие войска коалиции в Украину не зайдут. Много вопросов: как реагировать на вызовы, когда Россия обстреляет, чем отвечать, куда по территории России.
— Какие гарантии безопасности могут дать США?
— США будут гарантировать безопасность исключительно коалиции – британцам, французам, немцам, которые заходят в Украину. Когда Трамп говорит о гарантиях безопасности, он имеет в виду не Украину, а европейские страны – чтобы они зашли. Он сказал: гарантии безопасности Украине должны предоставлять европейские страны, но не США.