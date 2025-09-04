Переговорный процесс между Россией и Украиной вновь зашел в тупик. Российские атаки на украинские города не прекращаются – в ночь на 3 сентября Киев подвергся очередному удару «Шахедов». Хотя на этот раз жертв удалось избежать, статистика лета неутешительна: удары заметно участились, а пять дней назад российская ракета попала в жилой дом, убив 23 человека.

Пустые угрозы из Вашингтона и активизация Европы

Президент США Дональд Трамп с момента инаугурации 20 января пытается урегулировать конфликт, но пока безрезультатно. Его стратегия свелась к серии ультиматумов России с требованием прекратить атаки на Украину под угрозой санкций. Крайний срок последнего истек 1 сентября, но слова американского лидера так и остались пустыми угрозами.

Трамп заявил, что Россия и Украина «пока не готовы» к миру, однако «кое-что скоро произойдет». По его словам, он остается привержен усилиям по достижению мира, несмотря на неопределенность вокруг перспективы личной встречи Путина и Зеленского. Американский президент признал, что считал конфликт «одним из наиболее простых для урегулирования», однако вопрос оказался «немного более сложным, чем другие».

На вопрос журналистов о невыполнении ультиматумов Трамп отреагировал раздраженно: «Откуда вы это знаете? С чего вы решили, что никаких действий не предпринимается?» Он напомнил о 50-процентных пошлинах против Индии за покупку российской нефти и пригрозил: если США будут недовольны решением Путина, мир «увидит, что произойдет».

После исключения из переговорного процесса на Аляске активизировала дипломатию и Европа. В Париже 4 сентября пройдет встреча европейских лидеров и генсека НАТО Рютте, где будут обсуждаться гарантии безопасности Украины, сообщает Financial Times. Встреча пройдет по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона.

Среди участников — канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Они продолжат обсуждение гарантий безопасности Украины.

Экспертное мнение

О перспективах урегулирования конфликта и гарантиях безопасности для Украины TRT на русском поговорил с председателем общественной организации «Украина в НАТО» Юрием Романюком.

— Урсула фон дер Ляйен заявила о «довольно точном» плане размещения многонациональных сил в Украине. Действительно ли это так?

— В НАТО 32 страны, а согласились отправить свои войска всего 10 государств. При этом Великобритания и Норвегия не являются членами ЕС. Однако НАТО как институция здесь ни при чем – это не НАТО отправляет войска в Украину. Это исключительно национальные парламенты и правительства этих 10 стран. Остальные готовы предоставить финансовую и материальную помощь. В сумме, как сказал президент Зеленский, около 30 стран согласились участвовать в гарантиях безопасности Украины.

— О каких именно 10 странах идет речь?

— Первая волна – войска Великобритании и Франции. С Германией не все однозначно. Польша категорически отказалась отправлять войска в Украину. Балтийские страны почти все готовы поддержать: Дания, Нидерланды, Бельгия, возможно, Норвегия, Финляндия, Швеция. Латвия, Литва, Эстония могут направить символические контингенты – по роте или батальону, или сформировать совместный батальон.

— Какой еще помощи ожидает Украина?

— Кроме гарантий безопасности, Украина требует ракетную поддержку – дальнобойные системы вооружения для ответных ударов по военной логистике России. Очень своевременно рассматривается решение США о поставках 3350 ракет дальностью от 240 до 450 км. Также возможно, Трамп предоставит Украине разведывательную информацию для нанесения этих ударов вглубь России.