Жогорку Кенеш Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект закона «Об альпинизме». Документ предусматривает введение платы за восхождения на вершины свыше 6000 метров. Об этом пишет Sport АКИpress.

Согласно проекту, каждый альпинист, планирующий подъем, должен будет получать специальный пермит. Размер платы, перечень горных районов и порядок выдачи разрешений определит кабинет министров.

Законопроект также предусматривает обязательное страхование участников экспедиций, усиление ответственности за нарушение правил и меры по повышению безопасности восхождений. В отдельном разделе описаны экологические требования: альпинисты обязаны собирать мусор в специальные мешки и выносить его для утилизации.

Инициатором выступил депутат Эмиль Токтошев из партии «Бутун Кыргызстан». Он отметил, что документ регулирует деятельность гидов, инструкторов, альпинистских клубов и туристических компаний, а также направлен на развитие инфраструктуры и международного сотрудничества. По его словам, необходим системный подход к обеспечению безопасности на высокогорных маршрутах.